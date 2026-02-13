Достижения.рф

В США замужняя учительница сделала аборт после секса со школьником

Фото: iStock/smolaw11

В американском штате Нью-Джерси 37-летняя замужняя учительница сделала аборт после секса с учеником. Об этом сообщает Star News.



Как оказалось, женщина преподавала английский язык в школе города Уолл. Ее арестовали в 2024 году по обвинению в сексе с двумя учениками. С первым интимная близость случилась в 2017, а со вторым в 2024 году.

По словам первого пострадавшего, на тот момент учительница была замужем. При этом в 2018 году женщина забеременела от ученика, хотя и утверждала, что бесплодна. В итоге она сделала аборт.

Учительницу приговорили к 10 годам колонии. У нее осталось двое детей.

Иван Мусатов

