Atlantic: Трамп может выйти из переговоров по Украине в ближайшие недели
Президент США Дональд Трамп в ближайшие недели может сосредоточиться на предвыборной кампании, что может снизить внимание Вашингтона к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает The Atlantic.
По оценке журнала, усиление политической активности внутри страны может привести к тому, что переговорный процесс станет для Трампа менее приоритетным. Издание допускает, что в таком случае американская сторона может даже выйти из процесса урегулирования конфликта.
Авторы материала считают, что при подобном развитии событий ответственность за возможный срыв переговоров может быть возложена на одну или обе стороны конфликта. При этом речь идет о предположениях аналитиков, а не об официально объявленном решении.
Читайте также: