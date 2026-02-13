Atlantic: Трамп может выйти из переговоров по Украине в ближайшие недели

13 февраля 2026, 00:26

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Президент США Дональд Трамп в ближайшие недели может сосредоточиться на предвыборной кампании, что может снизить внимание Вашингтона к переговорам по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает The Atlantic.