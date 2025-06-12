«Все, что делают американцы — трендово»: Музыкальный критик объяснил, почему участие США поднимет престиж «Интервидения»

12 июня 2025, 06:12

Критик Бабичев объяснил, почему участие США в «Интервидении» поднимет престиж конкурса

Фото: iStock/HOMONSTOCK

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что участие США в «Интервидении» значительно повысит престиж конкурса. Он также отметил, что яркие артисты из Америки, Сербии и Испании помогут культурно расширить событие и сделать его мировым.





Проведение «Интервидения» запланировано на 20 августа 2025 года. На нем Россию представит певец SHAMAN (Ярослав Дронов) с песней «Прямо по сердцу». Ранее он раскрыл, как проходит подготовка к конкурсу.



SHAMAN/Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

В то же время музыкальный критик Бабичев в беседе с «Абзацем» пояснил, что изначально считал «Интервидение» довольно локальным мероприятием. Однако новости об участии Венесуэлы и США изменили его взгляд.





«Сначала о своем участии заявил участник из Венесуэлы, восходящая звезда своей страны, которая будет продвигаться на мировом уровне и за которую зрители точно будут голосовать, теперь и участие США, которое определенно добавит престижа. Особенно это будет заметно, если американцы не отнесутся к этому спустя рукава и если назначат исполнителя серьезного уровня», — признался он.

Mash: США подтвердили участие в «Интервидении»

«Чего греха таить, зачастую все, что делают американские артисты, это трендово, они выступают законодателями во многих сферах шоу-бизнеса», — заключил он.