«Все, что делают американцы — трендово»: Музыкальный критик объяснил, почему участие США поднимет престиж «Интервидения»
Критик Бабичев объяснил, почему участие США в «Интервидении» поднимет престиж конкурса
Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что участие США в «Интервидении» значительно повысит престиж конкурса. Он также отметил, что яркие артисты из Америки, Сербии и Испании помогут культурно расширить событие и сделать его мировым.
Проведение «Интервидения» запланировано на 20 августа 2025 года. На нем Россию представит певец SHAMAN (Ярослав Дронов) с песней «Прямо по сердцу». Ранее он раскрыл, как проходит подготовка к конкурсу.
В то же время музыкальный критик Бабичев в беседе с «Абзацем» пояснил, что изначально считал «Интервидение» довольно локальным мероприятием. Однако новости об участии Венесуэлы и США изменили его взгляд.
«Сначала о своем участии заявил участник из Венесуэлы, восходящая звезда своей страны, которая будет продвигаться на мировом уровне и за которую зрители точно будут голосовать, теперь и участие США, которое определенно добавит престижа. Особенно это будет заметно, если американцы не отнесутся к этому спустя рукава и если назначат исполнителя серьезного уровня», — признался он.
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По мнению критика, американский артист, даже если это не «мировая» звезда, а, например, молодой талант или известный в прошлом исполнитель вроде Майкла Болтона, добавит конкурсу авторитета.
«Чего греха таить, зачастую все, что делают американские артисты, это трендово, они выступают законодателями во многих сферах шоу-бизнеса», — заключил он.Присутствие конкурсанта из США привлечет внимание мировой публики, особенно если Россия организует событие на высоком уровне. Бабичев в этом уверен.
К тому же, для России и США конкурс может стать шагом к укреплению культурных связей.