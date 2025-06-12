«Не лидер, а подпевала»: Отец Маска рассказал о получении Стармером инструкций из-за рубежа

12 июня 2025, 06:47

Отец Илона Маска: Стармер получает инструкции по управлению Британией из-за рубежа

Эррол Маск (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Отец американского миллиардера Илона Маска предприниматель Эррол Маск высказал мнение, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер получает инструкции по управлению страной из-за рубежа. Об этом бизнесмен заявил в интервью корреспонденту РИА Новости.





Маска-старшего настораживает то, что британский премьер-министр в случае возникновения проблем вечно отправляется в швейцарский Давос, а возвращается, по всей видимости, с указаниями о дальнейших действиях.



Бизнесмен добавил, что для простого человека неприятно осознавать, что политик, ответственный за работу правительства и принятие законов, фактически находится под влиянием каких-то лиц и выполняет чужие указания.





«Неприятно знать, что ваш премьер-министр или ваш президент на самом деле получает указания от кого-то еще», — заявил Эррол Маск.