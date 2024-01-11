«Я не давлю на жалость»: Зеленский сделал шокирующее заявление об украинских пенсионерах

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время своего визита в Латвию, что украинские пенсионеры умрут без западного финансирования.
«Мы много чего покупаем за свои деньги, но, когда нет финансирования… Мы не можем не дать пенсионерам пенсию. Я не давлю на жалость, но без пенсии старые люди просто умрут», - заявил украинский лидер.
Он уточнил, что на Украине проживает более 11 млн пенсионеров. По его словам, ни в одной из стран в Европе нет такого количества пенсионеров.
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