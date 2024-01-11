«Есть вопросы»: Зеленский обратился к покинувшим страну украинцам

Фото: РИА Новости/Стрингер
К украинцам призывного возраста, которые находятся за границей, есть вопросы, об этом заявил глава Украины Владимир Зеленский, его цитирует «Страна.ua».
«Если вы за границей и вы призывного мобилизационного возраста, и вы и не на фронте и не платите налоги, и выезжали вне закона, то есть вопросы», — прокомментировал ситуацию Зеленский.
Таким образом украинский лидер ответил на вопрос о том, должны ли власти Эстонии высылать на Родину беглых украинцев. По мнению Зеленского, граждане призывного возраста обязаны вернуться и помогать своей стране.
Читайте также:
Зеленский отказался от временного прекращения огня на Украине
«Две конкретные вещи»: Зеленский выдвинул НАТО жёсткие требования
Депутат Вилимски: ЕС не должен выделять Киеву помощь в 50 млрд евро
Евгения Парфентьева