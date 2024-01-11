Зеленский отказался от временного прекращения огня на Украине

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Временное прекращение боевых действий будет полезно только России и не приведёт к проведению политического диалога. С таким мнением выступил президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с главой Эстонии Аларом Карисом.
Ранее, осенью прошлого года, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявлял, что Россия готова к проведению переговоров с Украиной. При этом страна не рассматривает возможности проведения временного прекращения огня и не будет рассматривать подобные предложения от Украины. Министр добавлял, что России пришлось однажды рассмотреть такую возможность, однако страну обманули.
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Анастасия Чинкова