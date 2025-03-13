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«Не хочу в инвалидное кресло»: Амаяк Акопян рассказал о серьезных проблемах со здоровьем

Амаяк Акопян: врачи предлагают миллионные операции из-за травмы позвоночника
Амаяк Акопян (Фото: кадр из программы «С добрым утром, малыши!»)

Амаяк Акопян (Фото: кадр из программы «С добрым утром, малыши!»)

Заслуженный артист России, иллюзионист Амаяк Акопян в беседе с «Абзацем» рассказал о своем здоровье и эмоциональном состоянии.
Акопян признался, что уже начался сезон, когда его старые травмы стали напоминать о себе. Начавшаяся весна «тревожит организм» артиста. По словам иллюзиониста, он пребывает в ужасном психофизическом состоянии и постоянно принимает обезболивающие.

«Я никогда не берёг себя. Врачи предлагают дорогие — миллионные — операции. У меня травма позвоночника, она требует ювелирной работы нейрохирурга — я опасаюсь за результат. Дело не в недоверии, а в страхе. Опыт моих страданий и печали мне подсказывает, что может быть хуже. Такие операции могут дать последствия, когда совсем нельзя ходить. Я не хочу в инвалидное кресло», — откровенничал Амаяк.

Акопян поделился, что все еще почти не покидает дом из-за мучающих его болей.

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Замглавы МЧС Курской области Припута снят с должности по итогам проверки
13 марта 2025, 14:09

Фото: istockphoto/

Заместитель начальника Главного управления МЧС по Курской области полковник Леонид Припута освобождён от занимаемой должности. В ведомстве он отвечал за вопросы, связанные с гражданской обороной.
Об этом сообщил РИА Новости источник, близко знакомый с ситуацией. Экс-заместител регионального управления МЧС появился в реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия из-за совершения коррупционного правонарушения. Датой освобождения от должности Припуты указано 24 февраля, но основания увольнения на сайте МЧС не приводятся.

По словам собеседника агентства, причиной увольнения полковника могло стать неудовлетворительное состояние защитных сооружений, в том числе убежищ, которое было выявлено в ходе инспекторской проверки, проведённой после вторжения ВСУ в Курскую область. Не исключена его причастность к делу о мошенничестве с «зубами дракона», пояснил источник.

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#всу
#курская область
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«Ждите»: в аккаунте Жириновского в соцсети Х появилось странное сообщение
В аккаунте Жириновского в соцсети появилось странное сообщение
13 марта 2025, 13:45

Фото: iStock/Aleksandr Potashev

В аккаунте бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского внезапно появилось странное сообщение о том, что скоро произойдет какое-то важное событие.
«В ближайшее время случится то, что изменит ход событий! Многие окажутся в шоке. Ждите», — такое сообщение появилось в аккаунте Жириновского в соцсети Х.

Напомним, Владимир Вольфович скончался в апреле 2022 года. Ему было 75 лет.

Последнее сообщение в его аккаунте в соцсети Х было опубликовано летом 2023 года. Тогда в ЛДПР пояснили, что его взломали.

В 2016 году российский политик Владимир Жириновский передал капсулу с собственными предсказаниями на ближайшие 20 лет в Музей современной истории. Она будет вскрыта в 2036 году, чтобы проверить, сбылись ли его прогнозы. Жириновский утверждал, что в будущем исчезнут паспорта и пенсии, появятся поезда в вакуумных трубах, НАТО распадется, а Россия займет лидирующие позиции в мире.

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Скончалась автор музыки к мультфильму «Маугли» София Губайдулина
13 марта 2025, 13:32

София Губайдулина (Фото: РИА Новости/ Алексей Курбатов)

На 94-м году жизни умерла композитор София Губайдулина, сообщил РБК.
Мэр Казани Ильсур Метшин выразил глубокие соболезнования семье композитора. Он подчеркнул, что Губайдулина навсегда останется эталоном «внимательного и бережного отношения к миру и людям».

«София Асгатовна была человеком-эпохой, выдающимся композитором современности и человеком выдающихся личных качеств», — отметил Метшин.

София Губайдулина написала музыку к более двум десяткам картин, в числе которых «Чучело», «Вертикаль», мультфильм «Маугли», «Человек и его птица» и другие.

Ранее сообщалось, что на 93 году жизни скончался польский певец и актер театра, кино, телевидения Анджей Мирецкий. Уточнялось, что Мирецкий умер 1 марта 2025 года.

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#мэр
#казань
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«Жуйте солому»: Диетолог объяснил, чем чревато трендовое поедание тюльпанов
Диетолог Пристанский: поедание тюльпанов может вызвать проблемы с ЖКТ
13 марта 2025, 11:50

Фото: iStock/YakobchukOlena

После Международного женского дня среди девушек распространяется новый тренд — поедание тюльпанов. Они пытаются выяснить, какой у цветка вкус. С чем связано подобного рода желание — сказать трудно, а вот насколько это опасно для организма, выяснить стоит.
Диетолог и нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что не видит в этом никакой пользы и смысла.

«Можно и солому в принципе поесть. Хотя в кулинарии частенько используют подобного рода приемы: обрабатывают цветы, съедобные бутоны и потребляют в пищу. Но чтобы из вазы — первый раз такое», — прокомментировал эксперт.

По его словам, такое потребление цветов может возбудить ряд проблем с ЖКТ из-за искусственной обработки.

«Лучше все-таки щавеля пожевать, если есть желание. Беда в том, что в этих тюльпанах много пестицидов, то есть, цветы обрабатывают сильно, чтобы они хранились дольше, перевозки выдерживали. Если уж так, то нужно хотя бы тщательную термическую обработку обеспечить», — посоветовал диетолог.

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#диетолог
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Женщина выжила после двух инсультов и рассказала о путешествии на тот свет
13 марта 2025, 11:46

Фото: iStock/ BorisRabtsevich

Женщина по имени Эмбер Кавано поделилась, что попала на тот свет из-за инсульта и решила вернуться к жизни, сообщила газета Daily Mail.
В декабре 2021 года Эмбер перенесла два инсульта подряд. Тогда медики объявили, что повреждения мозга необратимы, но решили побороться за жизнь женщины и экстренно доставили на вертолете в специализированное учреждение. Во время полета и произошло ее путешествие в загробный мир, отметила сама Кавано.

По словам женщины, она оказалась в солнечном цветочном саду. Там находилась беседка, гуляли ее домашние любимцы и близкие люди. Эмбер же якобы выглядела на 25 лет — исчезли шрамы и признаки старения.

«Стоя на траве, я могла чувствовать все: каждое растение, каждую травинку, каждую каплю воды, молекулу; все как бы сияло светом Божьим», — подчеркнула Кавано.

Эмбер рассказала, что в саду она не ощущала со стороны какое-либо осуждение или восхищение. С того времени она убеждена, что в загробном мире людей не ждут ни наказание, ни вознаграждение.

На том свете женщина повстречала «духовных наставников», которые общались с ней телепатически. Они и поставили Кавано перед выбором: вернуться к жизни или остаться в саду. Переживая за родных, она выбрала первый вариант.

Эмбер объявила, что медики называют ее случай чудом. При настолько серьезных повреждениях мозга она должна была лишиться способности передвигаться и говорить, однако у женщины эти функции организма восстановились.

Кавано уточнила, что ей нечем доказать свои слова о загробном мире, но женщина не отказывается от них.

«Это было реальнее моей жизни», — рассказала она.

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