«Не хочу в инвалидное кресло»: Амаяк Акопян рассказал о серьезных проблемах со здоровьем

Амаяк Акопян (Фото: кадр из программы «С добрым утром, малыши!»)
Заслуженный артист России, иллюзионист Амаяк Акопян в беседе с «Абзацем» рассказал о своем здоровье и эмоциональном состоянии.
Акопян признался, что уже начался сезон, когда его старые травмы стали напоминать о себе. Начавшаяся весна «тревожит организм» артиста. По словам иллюзиониста, он пребывает в ужасном психофизическом состоянии и постоянно принимает обезболивающие.
Акопян поделился, что все еще почти не покидает дом из-за мучающих его болей.
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«Я никогда не берёг себя. Врачи предлагают дорогие — миллионные — операции. У меня травма позвоночника, она требует ювелирной работы нейрохирурга — я опасаюсь за результат. Дело не в недоверии, а в страхе. Опыт моих страданий и печали мне подсказывает, что может быть хуже. Такие операции могут дать последствия, когда совсем нельзя ходить. Я не хочу в инвалидное кресло», — откровенничал Амаяк.
Акопян поделился, что все еще почти не покидает дом из-за мучающих его болей.
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Ольга Енгалычева