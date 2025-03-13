Скончалась автор музыки к мультфильму «Маугли» София Губайдулина

София Губайдулина (Фото: РИА Новости/ Алексей Курбатов)
На 94-м году жизни умерла композитор София Губайдулина, сообщил РБК.
Мэр Казани Ильсур Метшин выразил глубокие соболезнования семье композитора. Он подчеркнул, что Губайдулина навсегда останется эталоном «внимательного и бережного отношения к миру и людям».
София Губайдулина написала музыку к более двум десяткам картин, в числе которых «Чучело», «Вертикаль», мультфильм «Маугли», «Человек и его птица» и другие.
Ранее сообщалось, что на 93 году жизни скончался польский певец и актер театра, кино, телевидения Анджей Мирецкий. Уточнялось, что Мирецкий умер 1 марта 2025 года.
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«София Асгатовна была человеком-эпохой, выдающимся композитором современности и человеком выдающихся личных качеств», — отметил Метшин.
София Губайдулина написала музыку к более двум десяткам картин, в числе которых «Чучело», «Вертикаль», мультфильм «Маугли», «Человек и его птица» и другие.
Ранее сообщалось, что на 93 году жизни скончался польский певец и актер театра, кино, телевидения Анджей Мирецкий. Уточнялось, что Мирецкий умер 1 марта 2025 года.
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Ольга Енгалычева