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Главная / Новости / Общество/ Скончалась автор музыки к мультфильму «Маугли» София Губайдулина

Скончалась автор музыки к мультфильму «Маугли» София Губайдулина

София Губайдулина (Фото: РИА Новости/ Алексей Курбатов)

София Губайдулина (Фото: РИА Новости/ Алексей Курбатов)

На 94-м году жизни умерла композитор София Губайдулина, сообщил РБК.
Мэр Казани Ильсур Метшин выразил глубокие соболезнования семье композитора. Он подчеркнул, что Губайдулина навсегда останется эталоном «внимательного и бережного отношения к миру и людям».

«София Асгатовна была человеком-эпохой, выдающимся композитором современности и человеком выдающихся личных качеств», — отметил Метшин.

София Губайдулина написала музыку к более двум десяткам картин, в числе которых «Чучело», «Вертикаль», мультфильм «Маугли», «Человек и его птица» и другие.

Ранее сообщалось, что на 93 году жизни скончался польский певец и актер театра, кино, телевидения Анджей Мирецкий. Уточнялось, что Мирецкий умер 1 марта 2025 года.

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#смерть
#композитор
#мэр
#казань
«Ждите»: в аккаунте Жириновского в соцсети Х появилось странное сообщение
В аккаунте Жириновского в соцсети появилось странное сообщение
13 марта 2025, 13:45

Фото: iStock/Aleksandr Potashev

В аккаунте лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского внезапно появилось странное сообщение о том, что скоро произойдет какое-то важное событие.
«В ближайшее время случится то, что изменит ход событий! Многие окажутся в шоке. Ждите», — такое сообщение появилось в аккаунте Жириновского в соцсети Х.

Напомним, Владимир Вольфович скончался в апреле 2022 года. Ему было 75 лет.

Последнее сообщение в его аккаунте в соцсети Х было опубликовано летом 2023 года. Тогда в ЛДПР пояснили, что его взломали.

В 2016 году российский политик Владимир Жириновский передал капсулу с собственными предсказаниями на ближайшие 20 лет в Музей современной истории. Она будет вскрыта в 2036 году, чтобы проверить, сбылись ли его прогнозы. Жириновский утверждал, что в будущем исчезнут паспорта и пенсии, появятся поезда в вакуумных трубах, НАТО распадется, а Россия займет лидирующие позиции в мире.

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«Жуйте солому»: Диетолог объяснил, чем чревато трендовое поедание тюльпанов
Диетолог Пристанский: поедание тюльпанов может вызвать проблемы с ЖКТ
13 марта 2025, 11:50

Фото: iStock/YakobchukOlena

После Международного женского дня среди девушек распространяется новый тренд — поедание тюльпанов. Они пытаются выяснить, какой у цветка вкус. С чем связано подобного рода желание — сказать трудно, а вот насколько это опасно для организма, выяснить стоит.
Диетолог и нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что не видит в этом никакой пользы и смысла.

«Можно и солому в принципе поесть. Хотя в кулинарии частенько используют подобного рода приемы: обрабатывают цветы, съедобные бутоны и потребляют в пищу. Но чтобы из вазы — первый раз такое», — прокомментировал эксперт.

По его словам, такое потребление цветов может возбудить ряд проблем с ЖКТ из-за искусственной обработки.

«Лучше все-таки щавеля пожевать, если есть желание. Беда в том, что в этих тюльпанах много пестицидов, то есть, цветы обрабатывают сильно, чтобы они хранились дольше, перевозки выдерживали. Если уж так, то нужно хотя бы тщательную термическую обработку обеспечить», — посоветовал диетолог.

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#перевозки
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#диетолог
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Женщина выжила после двух инсультов и рассказала о путешествии на тот свет
13 марта 2025, 11:46

Фото: iStock/ BorisRabtsevich

Женщина по имени Эмбер Кавано поделилась, что попала на тот свет из-за инсульта и решила вернуться к жизни, сообщила газета Daily Mail.
В декабре 2021 года Эмбер перенесла два инсульта подряд. Тогда медики объявили, что повреждения мозга необратимы, но решили побороться за жизнь женщины и экстренно доставили на вертолете в специализированное учреждение. Во время полета и произошло ее путешествие в загробный мир, отметила сама Кавано.

По словам женщины, она оказалась в солнечном цветочном саду. Там находилась беседка, гуляли ее домашние любимцы и близкие люди. Эмбер же якобы выглядела на 25 лет — исчезли шрамы и признаки старения.

«Стоя на траве, я могла чувствовать все: каждое растение, каждую травинку, каждую каплю воды, молекулу; все как бы сияло светом Божьим», — подчеркнула Кавано.

Эмбер рассказала, что в саду она не ощущала со стороны какое-либо осуждение или восхищение. С того времени она убеждена, что в загробном мире людей не ждут ни наказание, ни вознаграждение.

На том свете женщина повстречала «духовных наставников», которые общались с ней телепатически. Они и поставили Кавано перед выбором: вернуться к жизни или остаться в саду. Переживая за родных, она выбрала первый вариант.

Эмбер объявила, что медики называют ее случай чудом. При настолько серьезных повреждениях мозга она должна была лишиться способности передвигаться и говорить, однако у женщины эти функции организма восстановились.

Кавано уточнила, что ей нечем доказать свои слова о загробном мире, но женщина не отказывается от них.

«Это было реальнее моей жизни», — рассказала она.

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#женщина
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#наказание
#медики
#люди
#смерть
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«Букет болезней»: Садовод рассказал, как привести огород в порядок после зимы
Садовод Туманов: в саду нужно избавиться от старых плодов и обрезать ветки
13 марта 2025, 11:13

Фото: iStock/perfectlab

Весна — самое напряженное время для садоводов. Нужно привести в порядок сад после зимы и подготовиться к новому сезону.
Председатель общественной организации «Московский союз садоводов» Андрей Туманов в беседе с «Радио 1» рассказал, что весна — это праздник, начало сезона, и у каждого на участке свои работы.

«Если вы дачник выходного дня, то не успеете сделать и 10% от того, что надо. Если у вас там по колено воды, что часто бывает, то нужно прокапывать, чтобы вода ушла. Если теплица стояла закрытая, то закидайте участки снегом или торфом, чтобы пропиталась земля», — посоветовал эксперт.

Также, по словам садовода, необходимо навести элементарный санитарный порядок на участке: оглядеть деревья, избавиться от засохших, мумифицированных плодов, потому что они в себе таят букет болезней.

«Собрали — и в печку, в мангал, куда угодно поглубже закопать. Нужно собрать растительные остатки, которые тоже содержат споры болезней — закопать их, потому что это органика. Дальше приступаем к посеву холодостойких культур: морковка, свекла, салат, петрушка, редиска. Они не боятся страшных заморозков. Раньше посеешь — больше соберешь», — посоветовал специалист.

Туманов добавил, что их сажать можно прямо в грунт, добавить азотные удобрения, чтобы начали расти побеги.

«Не надо бояться азотных удобрений. Чаще всего рекомендуют карбамид. Еще нужно обрезать засохшие ветки и сжечь их или закопать в подкормочную яму», — порекомендовал председатель общественной организации «Московский союз садоводов».

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#опасность
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ФНС заблокировала счета «принцессы марафонов» блогера Надин Серовски
13 марта 2025, 09:32

Надежда Артамонова/Надин Серовски (Фото: Телеграм @nadin_serovski_official)

Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ заблокировали все счета известного блогера из Иванова Надин Серовски (настоящее имя — Надежда Артамонова - прим. ред.). Она не предоставила налоговую декларацию по зарегистрированному на неё ИП.
Проблемы у 29-летней «надежды всех женщин» из Иваново начались ещё в декабре 2024 года, сообщает телеграм-канал SHOT. Тогда налоговики заинтересовались бухгалтерской отчётностью ИП блогерши, но документы так и не были предоставлены. ФНС заблокировала часть счетов Серовски. А на днях был перекрыт доступ и ко всем остальным. В сентябре прошлого года Надин уже задолжала ФНС 68 миллионов рублей, но сумела сразу же погасить долг.

При этом блогер продолжает активно зарабатывать в России. В конце февраля 2025 года она зарегистрировала ООО «Надин Надин», которое занимается продвижением рекламных агентств. Также с 2023 года работает её компания «Феномен Бьюти». В начале марта Серовски запустила продажу собственной линейки косметики. Ещё один вид дохода «принцессы марафонов» — продажа рекламы. Например, за две сторис она берёт 300 тысяч рублей, а за обзорный цикл на 10 сторис — 1,1 млн рублей.

В 2023 году Надин срочно уехала в Дубай после того, как начались проблемы у Елены Блиновской. Там Серовски и живёт вместе с младшей дочерью. Её старший сын в прошлом году пошёл в первый класс, он живёт с отцом. В Россию блогер, похоже, возвращаться не планирует.

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#фнс
#документы
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#сын
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