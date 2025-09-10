«Я не виноват!»: бывший первый замгубернатора Курской области Дедов расплакался в суде
Бывший первый замгубернатора Курской области Алексей Дедов не сдержал эмоций и расплакался во время заседания в Мещанском суде Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.
Дедов проходит обвиняемым по делу о хищении более одного миллиарда рублей, выделенных на строительство фортификационных сооружений в приграничном регионе. По данным следствия, он действовал в сговоре с экс-губернатором Курской области Алексеем Смирновым, а также с руководством АО «Корпорация развития Курской области».
Ранее были арестованы сам Смирнов и бывший глава Корпорации Владимир Лукин.
Следствие полагает, что группа чиновников систематически расхищала бюджетные средства, направленные на оборонные нужды, в том числе через фиктивные контракты и завышенные сметы. В результате часть сооружений так и не была построена, а другая – не соответствует стандартам.
В суде Дедов, находящийся под стражей, попытался обратиться к судье с речью, но эмоции взяли верх – чиновник плакал и дрожал, заявляя, что «всё это недоразумение» и «он не виноват».
