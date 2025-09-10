На экс-губернатора Курской области открыли новое уголовное дело
ТАСС со ссылкой на Мещанский суд сообщает, что в отношении экс‑губернатора Курской области Алексея Смирнова возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Ранее, 20 августа, правоохранительные органы указывали, что Смирнов и его бывший заместитель Алексей Дедов сотрудничают со следствием и заключили соответствующую сделку.
Им предъявили обвинения в хищении более 1 млрд рублей, в том числе средств, выделенных на строительство оборонительных сооружений у границы с Украиной. Следствие утверждает, что для допускa к госконтрактам Смирнов требовал «откаты» до 15% от суммы договора.
Перед этим сообщалось, что МВД ищет новых фигурантов по делу о хищениях на границе с Украиной.
