МВД ищет новых фигурантов по делу о хищениях на границе с Украиной

10 сентября 2025, 12:53

МВД ищет новых фигурантов по делу о хищениях на фортификациях в Белгороде

Фото: istockphoto/dk_photos

Следователи МВД России продолжают устанавливать новых соучастников по уголовному делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в Белгородской области на границе с Украиной. Об этом сообщили в правоохранительных органах 10 сентября.