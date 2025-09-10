МВД ищет новых фигурантов по делу о хищениях на границе с Украиной
Следователи МВД России продолжают устанавливать новых соучастников по уголовному делу о хищениях при строительстве фортификационных сооружений в Белгородской области на границе с Украиной. Об этом сообщили в правоохранительных органах 10 сентября.
В ведомстве отметили, что в деле есть неустановленные лица. Сейчас их выявляют. Кроме того, проверяется, какие физические и юридические лица получили перечисления на свои расчётные счета с указанных реквизитов.
По данным следствия, экс‑губернатор Курской области Алексей Смирнов, считающийся главным фигурантом и ключевым свидетелем по делу, взят под государственную защиту в рамках досудебного соглашения. Аналогичные меры могли предоставить его близким и другим участникам процесса.
Ранее, 25 августа, врио губернатора Курской области Александр Хинштейн на заседании регионального правительства сообщил о задержании врио замгубернатора Курщины Владимира
Базарова. Хинштейн связал это с прежней работой задержанного: до вступления в нынешнюю должность он с 2021 года занимал пост вице‑губернатора Белгородской области по строительству. По предварительной версии, причиной задержания стали хищения средств из бюджета, выделенных на строительство инфраструктуры.
