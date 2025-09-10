«Протез с накрашенными ногтями»: раскрыто тёмное прошлое обвиняемого в отмывании денег военблогера Алехина
В деле блогера и предпринимателя Романа Алехина, обвиняемого в отмывании сотен миллионов рублей через свой благотворительный фонд, появились новые подробности. Об этом пишет РЕН ТВ.
Алехин прославился в 2000-х, когда основал компанию по производству протезов, закупаемых государством для инвалидов. Однако позднее выяснилось, что под видом новых изделий клиентам поставлялись бывшие в употреблении протезы, приобретённые у семей умерших инвалидов. В одном из случаев, как рассказала мать пострадавшего, её сын получил протез с накрашенными ногтями. В 2014 году Алехин был осуждён по этому делу, но отделался штрафом.
С началом СВО блогер активно включился в волонтёрскую деятельность, собирая пожертвования для фронта и регулярно публикуя отчёты в соцсетях. Однако 9 сентября в Сети появилось видео, на котором Алехин якобы описывает схему отмывания крупных сумм, которые выделялись на оказание помощи бойцам СВО. Полиция уже начала проверку по факту возможных финансовых махинаций.
Комментируя обвинения в свой адрес, Алёхин утверждал, что его слова были вырваны из контекста. Также он обвинил автора ролика в манипуляции.
