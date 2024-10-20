Неоднократно изменяла: почему 18-летняя россиянка оставила умирать младенца в турецком аэропорту, подробности

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14 октября в аэропорту Антальи уборщик туалетов обнаружил шокирующую находку — в одной из кабинок для инвалидов в унитазе лежал новорождённый ребёнок. Выяснилось, что матерью брошенного малыша была 18-летняя девушка, которая пыталась как можно скорее покинуть Турцию вместе со своей матерью. Благодаря своевременным действиям сотрудников аэропорта их удалось задержать. «Радио 1» расскажет о подробностях этого дела, включая показания россиянки на допросе и признания её молодого человека.
Бросила ребёнка в туалетеСотрудник аэропорта, обнаружив младенца, сразу же вызвал полицию. Правоохранители установили, что ребёнок пробыл в туалете около 12 минут. Роженица и её мать попытались скрыться, но были задержаны.
У молодой россиянки в аэропорту начались сильные боли в животе. Она пошла в туалет, где и родила ребёнка. На судебном заседании мать девочки заявила, что не знала о своей беременности. Позже мать роженицы призналась, что это она посоветовала дочери оставить ребёнка в аэропорту, так как они не хотели заниматься оформлением документов для его перевозки в Россию.
«Ну понимаете, он просто нам мешал, а мы уже опаздывали на рейс», — рассказала Елена, мать Екатерины, в беседе с турецким полицейским.Задержанных сначала отправили в медицинское учреждение, где молодой матери оказали необходимую помощь, а затем их арестовали. На данный момент они находятся в тюрьме в Турции.
Малышу, которого оставили умирать в унитазе, была оказана первая помощь на месте происшествия. Его доставили в больницу, где врачи сообщили, что состояние ребенка стабильно.
Подробности жизни матери брошенной девочки ЕкатеринеАрестованной в Анталье девушкой оказалась 18-летняя россиянка Екатерина Бурнаскина. Она проживает в городе Электросталь Московской области вместе со своими родителями и учится в колледже.
Бурнаскина утверждает, что из-за лишнего веса не замечала свою беременность.
В учебном заведении Екатерину знают как волонтёра и бывшего старосту группы. Знакомые Екатерины сообщили, что она иногда употребляла алкоголь и курила, но не принимала запрещённые вещества.
Мать девушки работает учителем в коррекционной школе, у неё большой педагогический опыт.
«По рассказам Кати я знаю, что у них с мамой не всегда была идиллия. Часто случались конфликтные ситуации. Мама у нее достаточно строгая, но справедливая», — рассказали в беседе с KP.RU.
Личная жизнь ЕкатериныНезадолго до начала описываемых событий Катя прекратила отношения со своим молодым человеком. Они были вместе несколько лет, но, согласно информации от близких пары, девушка изменяла ему неоднократно.
О настоящем отце ребёнка Кати почти ничего неизвестно. Друзья девушки строят предположения о разных людях, но каждый из них отрицает свою причастность. Судя по сроку беременности, Катя могла забеременеть зимой, возможно, даже во время новогодних каникул.
Нынешний молодой человек Екатерины также утверждает, что не знал о её беременности. Кто отец ребёнка парень тоже не знает.
Молодой человек задержанной россиянки сообщил, что они познакомились с Екатериной в общей компании, начали общаться, и с начала лета между ними возникли романтические отношения.
«По поводу беременности я не знал, никто не знал об этом. Но были, скорее всего, признаки, которые я замечал. Это рвота после принятия пищи, изжоги были, живот болел, но больше никаких признаков я не видел», — рассказал он в беседе с ИА Регнум.Молодой человек сообщил, что состоит в отношениях с Екатериной уже полгода и не намерен расставаться с Катей и сейчас сильно переживает за её судьбу из-за возможного тюремного заключения. Однако он хочет выяснить, кто же всё-таки является биологическим отцом ребёнка девушки.
«У них рейс должен был быть в 21:00 13-го числа. Утром я позвонил ее папе, он сказал, что просто рейс задержали. А потом я сам увидел новости и стал переживать еще сильнее. С родителями ее мы еще не разговаривали об этом, Катя мне тоже не звонила и не писала», — рассказал молодой человек.
Правда ли Катя не знала о своей беременности?
В интервью для KP.RU акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук и эксперт по репродуктивному здоровью Борис Лордкипанидзе отметил, что случай с Катей не единственный. Подобные ситуации, когда женщины с избыточным весом не подозревают о своей беременности до самых родов, встречаются регулярно.
Однако доктор обратил внимание на то, что роды — это не мгновенный процесс. Кроме того, у Кати это первый ребёнок, поэтому родовые пути были не готовы. Роды должны были начаться задолго до того, как Катя ушла в туалет.
«Родовая деятельность длится несколько часов. К тому же, судя по всему, это у девушки было впервые, значит родовые пути не подготовлены, ощущения должны были начаться задолго до. Не бывает таких стремительных ситуаций, чтобы женщина зашла в туалет и тут же родила», — отметил Лордкипанидзе.Похоже, что проблемы с животом у Кати начались ещё до того, как она добралась до туалета в аэропорту.
Также эксперт подчеркнул, что незнание не является оправданием. Даже если девушка не подозревала о своей беременности, это не даёт ей право бросить ребёнка в унитаз.
Что будет с брошенной девочкой?Органы опеки и попечительства Турции выразили готовность оказать помощь в установлении опеки над ребёнком, но российские власти решили не оставлять девочку в стране. Генеральное консульство России в Анталье уже обеспечило ребёнку гражданство и свидетельство о рождении.
В настоящее время дипломаты занимаются решением бюрократических вопросов, после чего девочка будет отправлена в Россию.
В больнице малышку посещают представители Русской православной церкви и неравнодушные граждане, узнавшие о её судьбе и желающие помочь с необходимыми вещами.
Что грозит Екатерине и ее материРоссиянка, которая оставила своего ребёнка в туалете, и её мать всё ещё находятся под стражей в Турции. Рассматривается возможность возбуждения уголовного дела против Екатерины.
Согласно мнению экспертов, если её действия будут классифицированы как «оставление в опасности», ей грозит до одного года лишения свободы. Если же девушку будут судить по статье «покушение на убийство», она может оказаться за решёткой на срок до четырёх лет.
Есть предположение, что срок наказания для россиянки может быть уменьшен из-за состояния аффекта, в котором она находилась. Это может сработать, если удастся доказать, что Екатерина действительно не знала о своей беременности.
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