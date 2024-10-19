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Секретную подземную тюрьму «Дом зеркал» обнаружили в Бангладеш

NYT: в Бангладеш нашли секретную подземную тюрьму «Дом зеркал»
19 октября 2024, 11:31
Фото: iStock/Sayan_Moongklang

Фото: iStock/Sayan_Moongklang

В Бангладеш обнаружили секретную подземную тюрьму, которую ее узники прозвали «Дом зеркал». Об этом сообщает американская газета New York Times со ссылкой на бывших заключенных. Отмечается, что арестанты, отправленные в это учреждение, не имели права видеть никого, кроме самих себя.


По данным издания, с приходом к власти Шейх Хасины в 2009 году началась волна репрессий, за время которой без вести пропали более 700 диссидентов. Тогда под руководством военной разведки создали несколько специальных секретных тюрем.

По словам бывших узников, над ними часто раздавался гул от военных парадов, пока они сидели в одиночных камерах с правом на прогулку лишь раз в восемь лет. Они рассказали о жестоких пытках и тяжелых условиях содержания. К примеру, в каждой камере ставили большие вентиляторы для вытяжки, громкий звук работы которых сводил многих с ума.

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Губернатор Тамбовской области поручил ввести режим ЧС в Кирсанове
19 октября 2024, 11:36

Фото: iStock/Motortion

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров поручил ввести в городе режим чрезвычайной ситуации для оказания необходимой помощи людям. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.
Уточняется, что Егоров прибыл в Кирсанов, где утром произошел взрыв бытового газа в многоквартирном доме. Губернатор также провел осмотр места происшествия и пообщался с местными жителями.

По данным МЧС России на 10:00 мск число погибших в результате взрыва газа возросло до трех. Пять человек пострадали. Сотрудники оперативных служб потушили огонь на 150 квадратах, который возник после утечки бытового газа.

Напомним, ранее в Раменском в одном из многоквартирных жилых домов произошел взрыв бытового газа, погиб человек.

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В Тамбовской области число погибших при взрыве газа увеличилось до трех
19 октября 2024, 10:44

Фото: iStock/Motortion

Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Кирсанове Тамбовской области возросло до трех. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий обрушения в жилом доме в Тамбовской области. Согласно информации ведомства, в процессе разбора конструкций обнаружено тело еще одного погибшего.

Уточняется, что всего пострадали пять человек. Специалисты потушили огонь на 150 квадратах, который начался после утечки бытового газа.

Ранее сообщалось, что в Тюмени произошел пожар в реабилитационном центре. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Fox Weather: сбежавшая с Украины семья погибла при урагане «Хелен» в США
19 октября 2024, 10:34

Фото: istockphoto/SingerGM

При урагане «Хелен» в США погибла семья, которая сбежала с Украины в 2022 году. Как передает Fox Weather, выжил один человек, его зовут Рик Вибе.
По данным журналистов, невестка брата Вибе, ее муж, сын-подросток и мама жили под Херсоном до апреля 2022 года, потом перебрались в Латвию, потом в Литву, оттуда в Польшу, а затем в США, где поселились в Бернсвилле Северной Каролины.

Как уточнили авторы материала, трагедия произошла, когда река Саут-То вышла из берегов, уничтожив жилье Вибе. Тела двух человек обнаружили больше чем в 14 километрах от места происшествия, еще четыре человека числятся пропавшими. По предварительным данным, они тоже погибли.

«К сожалению, похоже, что поисково-спасательная операция сворачивается, потому что она уже длится долго. Она продолжается уже три недели», — прокомментировал Вибе.
«Хелен» настиг Флориду 26 сентября и пошел на север, где вызвал наводнения в нескольких штатах, включая Северную Каролину. Власти сообщили, что погибло больше 230 человек.

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#новости
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В Тюмени произошел пожар в реабилитационном центре
В Тюмени произошел пожар в реабилитационном центре, эвакуированы 77 человек
19 октября 2024, 10:06

Фото: istockphoto/SingerGM

В Тюмени произошел пожар в реабилитационном центре. Об этом сообщает ГУ МЧС по Тюменской области.
Отмечается, что двухэтажное здание загорелось на Коммунистической улице. Специалисты МЧС эвакуировали 77 человек, 6 из них доставили в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь.

В результате происшествия никто не пострадал. Уточняется, что возгорание потушили на 25 квадратных метрах, в ликвидации пожара участвовали 42 специалиста и 12 единиц техники, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что ангар строящегося предприятия по производству картошки фри загорелся в Калининградской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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К месту ЧП с судном «Григорий Ловцов» на Сахалине вылетел вертолёт Ми-8
19 октября 2024, 08:17

Фото: iStock/camptoloma

Вертолёт Ми-8 со спасателями вылетел в район Корсаковского порта на Сахалине, где перевернулось грузовое судно «Григорий Ловцов». Об этом написал в своём Telegram-канале глава региона Валерий Лимаренко.
В настоящее время сотрудники экстренных служб осматривают береговую полосу около места ЧП. Также принимаются специальные меры для возвращения опрокинувшегося судна в устойчивое положение. Ожидается, что после этого специалисты начнут обследовать корабль.

Согласно информации МЧС России, всего в поисково-спасательной операции задействованы 58 человек и 18 единиц техники.

Напомним, грузовое судно «Григорий Ловцов» перевернулось в районе порта Корсаков в Сахалинской области, в пятницу, 18 октября. В момент происшествия на борту корабля находились 8 человек. К настоящему времени удалось спасти троих членов экипажа, их госпитализировали.

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#сотрудники
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Взрыв бытового газа в доме в Тамбовской области привёл к гибели двух человек
19 октября 2024, 07:39

Фото: iStock/dzika_mrowka

В городе Кирсанов Тамбовской области произошёл взрыв бытового газа в многоквартирном жилом доме. Об этом в своём Telegram-канале написал глава региона Максим Егоров.
По словам губернатора, за медицинской помощью обратились восемь жильцов. Пять человек от госпитализации отказались, добавил Егоров.

Взрыв произошел в 4:55 мск на четвертом этаже дома. В 5:41 мск пожар удалось локализовать. Всех жильцов эвакуировали из здания.

На месте работают сотрудники оперативных служб.

Ранее сообщалось, что в Раменском в одном из многоквартирных жилых домов произошел взрыв бытового газа, погиб один человек. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#дома
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Посольство на Кубе опубликовало предупреждение для россиян
Посольство на Кубе призвало россиян к сохранению спокойствия на фоне блэкаута
19 октября 2024, 06:06

Фото: iStock/Felipe_Barroso

Посольство России на Кубе в своем Telegram-канале призвало российских граждан сохранять спокойствие в условиях нынешнего энергетического кризиса на Кубе.
«Профильные службы делают все возможное для скорейшего возобновления стабильного энергоснабжения, однако точные сроки на данный момент неизвестны», – говорится в публикации.

Дипломатическая миссия в Гаване призвала россиян на Кубе сохранять спокойствие во время блэкаута, следовать указаниям местных властей и, по возможности, заряжать мобильные телефоны и экономно расходовать аккумуляторы. Она также предупредила о перебоях в работе мобильной связи и Интернета.

Ранее на Кубе произошел непредвиденный сбой на теплоэлектростанции (ТЭС) в Матансасе, в результате чего было отключено электричество. По данным Reuters, без электричества остались 10 миллионов человек.

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#авария
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Над российским регионом сбили еще один БПЛА
МО РФ: над Брянской областью сбили еще один украинский беспилотник
19 октября 2024, 01:05

Фото: iStock/vadimrysev

Министерство обороны России сообщило, что силы противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Брянской областью.
Отмечается, в 22:35 по московскому времени атака беспилотника на территорию России закончилась неудачей.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», – заявили в ведомстве.

Как отметил губернатор области Александр Богомаз, пострадавших нет, на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Ранее, по данным Минобороны, в 21:30 над Брянской областью также был сбит беспилотник.

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#губернатор
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Обвиняемую в смерти младенца няню отправили в СИЗО на два месяца в Петербурге
18 октября 2024, 21:58

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Обвиняемая в смерти младенца няня отправится в СИЗО на два месяца, сообщили в ГСУ СК по Северной столице.
«Сегодня по ходатайству следственных органов в отношении обвиняемой по ч.1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности») судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в ведомстве.
Таким образом фигурантка проведет в изоляторе до 16 декабря. Следователи считают, что девушка была неосторожной, когда купала малыша и уронила его. Ребенка госпитализировали после удара головой об ванну, однако спасти его не удалось. Младенец получил переломы костей черепа, а также тупую травму головы.

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