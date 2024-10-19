Секретную подземную тюрьму «Дом зеркал» обнаружили в Бангладеш

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В Бангладеш обнаружили секретную подземную тюрьму, которую ее узники прозвали «Дом зеркал». Об этом сообщает американская газета New York Times со ссылкой на бывших заключенных. Отмечается, что арестанты, отправленные в это учреждение, не имели права видеть никого, кроме самих себя.
По данным издания, с приходом к власти Шейх Хасины в 2009 году началась волна репрессий, за время которой без вести пропали более 700 диссидентов. Тогда под руководством военной разведки создали несколько специальных секретных тюрем.
По словам бывших узников, над ними часто раздавался гул от военных парадов, пока они сидели в одиночных камерах с правом на прогулку лишь раз в восемь лет. Они рассказали о жестоких пытках и тяжелых условиях содержания. К примеру, в каждой камере ставили большие вентиляторы для вытяжки, громкий звук работы которых сводил многих с ума.
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