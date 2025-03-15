AFP: Павел Дуров покинул Францию после разрешения суда и направился в Дубай

Павел Дуров и Татьяна Арно (Фото: РИА Новости/Валерий Левитин)
Суд разрешил основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову покинуть Францию и отправиться в Дубай. Об этом пишут обозреватели Agence France-Presse.
«Основатель Telegram Павел Дуров выехал из Франции в Дубай с разрешения суда», — сказано в публикации.Павла Дурова задержали во французской авиагавани Ле-Бурже, куда он прилетел из Баку 24 августа 2024 года. По данным некоторых СМИ, предпринимателя задержали за отказ сотрудничать с силовиками. Дурова тогда обвиняли в 12 преступлениях, включая размещение на площадке различного рода запрещенного контента. В итоге в политику конфиденциальности Telegram были внесены изменения. Президент Франции Эммануэль Макрон называл дело Дурова политическим.
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