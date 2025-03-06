Девушка Павла Дурова новыми фото опровергла слухи о беременности

Павел Дуров и Юлия Вавилова (фото: Telegram @julivavilovaa)
Девушка Павла Дурова отреагировала на слухи о своей беременности, опубликовав серию свежих снимков.
На кануне в сети начали активно обсуждать, что миллиардер и его возлюбленная ждут ребёнка. поводом для слухов стал стрим Юлии Вавиловой, на котором она встала боком к камере и засветила округлившийся живот. Поклонники принялись поздравлять девушку, но, видимо, зря.
Сегодня в своём Telegram-канале 24-летняя блогер опубликовала кадры, на которых продемонстрировала плоский живот. Правда, несмотря на это, в соцсетях всё равно не унимаются и пишут о беременности девушки.
Юлия Вавилова (фото: Telegram @julivavilovaa)
На снимках Вавилова позирует в песчаных дюнах в белом топе и лосинах. В качестве украшений она выбрала аксессуары от бренда Van Cleef. Также в кадр попала белая сумка Hermes.
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Сегодня в своём Telegram-канале 24-летняя блогер опубликовала кадры, на которых продемонстрировала плоский живот. Правда, несмотря на это, в соцсетях всё равно не унимаются и пишут о беременности девушки.
Юлия Вавилова (фото: Telegram @julivavilovaa)
На снимках Вавилова позирует в песчаных дюнах в белом топе и лосинах. В качестве украшений она выбрала аксессуары от бренда Van Cleef. Также в кадр попала белая сумка Hermes.
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Анастасия Чинкова