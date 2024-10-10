«Я сама тебе позвоню, папик»: как Мелания Трамп соблазнила женатого политика и что он любит делать обнаженным

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
В США вышли мемуары Мелании Трамп, целью которых было продемонстрировать «человеческое лицо» как кандидата в президенты, так и её самой. Однако опубликованные откровения принесли обратный эффект. Читатели узнали, что Мелания завоевала сердце Дональда Трампа, уведя его от любовницы, а ее ближайшим другом по переписке стал король Великобритании Карл III. О том, что еще возмутило общественность расскажет «Радио 1».
Знакомство Трампа и Мелании
В 1998 году знакомство с Дональдом Трампом стало переломным моментом в жизни Мелании Кнаусс. Ей было 28, тогда как ему – 52. Словенская модель, прибывшая в США после работы в Италии и Испании, привезла с собой лишь два чемодана. Позже в американской прессе появились откровенные фотографии, сделанные ею для французского журнала Max, что вызвало общественный резонанс.
Теперь Мелания объясняет, что для моделей позирование обнаженными — обычное дело, и это не должно восприниматься как скандал. Нагота, по её мнению, служила способом возвышения человечества, и женщины должны гордиться своими телами. Во время недели моды в Нью-Йорке Мелания расположилась в VIP-зоне клуба Kit Kat на Таймс-сквер, когда к ней подошёл Трамп с эффектной блондинкой рядом – супругой Марлой Мейплз.
Однако законная жена не помешала самоуверенному бизнесмену попросить у модели номер телефона.
«Для американцев это нормально. На глазах у жены», «А как она ему ответила? Я сама тебе позвоню, папик», — предполагают комментаторы.
Фото: РИА Новости
Первое свидание Мелании с Трампом
На первый романтический ужин Трамп пригласил Меланию на обед в свое поместье «Севен Спрингс», расположенное недалеко от Нью-Йорка. Там Дональд поделился с девушкой новостью о своем разводе с супругой, актрисой Марлой Мейплз.
Мелания уверяет, что они просто разговаривали, между ними не было интима и Трамп сразу заявил ей о серьезности своих намерений. Кнаусс старалась угодить своему избраннику: признавалась в любви к его кумирам — Элвису Пресли и Элтону Джону, восхищалась бродвейскими шоу и заверяла, что без ума от бейсбольных матчей.
Отношения с Карлом III
В своих мемуарах Мелания рассказала, что король Великобритании Карл III является ее близким другом по переписке.
«Когда мы покидали Великобританию, мы выразили благодарность ее величеству (королеве Елизавете II) за теплый прием и пригласили ее к нам в ответный визит», — делится воспоминаниями Мелания.
Теперь же приглашение поступит к Карлу, если Трамп одержит победу на выборах.
Пикантный вопрос о Трампе
Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили
В своей книге Милания никак не прокомментировала интрижку своего мужа с актрисой фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс, но уделила внимание теме покушения на мужа.
«Жаль, что стрелок Крукс видел в ее муже только «политическую машину», а не «прекрасную личность», — написала супруга Трампа.Мелания презентовала свои мемуары в эфире местного ТВ. Во время программы женщине был задан пикантный вопрос: носит ли ее муж пижаму? Оказалось, что кандидат в президенты США предпочитает спать обнаженным.
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Анастасия Хохлова