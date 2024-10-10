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«Я сама тебе позвоню, папик»: как Мелания Трамп соблазнила женатого политика и что он любит делать обнаженным

10 октября 2024, 14:11
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

В США вышли мемуары Мелании Трамп, целью которых было продемонстрировать «человеческое лицо» как кандидата в президенты, так и её самой. Однако опубликованные откровения принесли обратный эффект. Читатели узнали, что Мелания завоевала сердце Дональда Трампа, уведя его от любовницы, а ее ближайшим другом по переписке стал король Великобритании Карл III. О том, что еще возмутило общественность расскажет «Радио 1».

Знакомство Трампа и Мелании


В 1998 году знакомство с Дональдом Трампом стало переломным моментом в жизни Мелании Кнаусс. Ей было 28, тогда как ему – 52. Словенская модель, прибывшая в США после работы в Италии и Испании, привезла с собой лишь два чемодана. Позже в американской прессе появились откровенные фотографии, сделанные ею для французского журнала Max, что вызвало общественный резонанс.



Теперь Мелания объясняет, что для моделей позирование обнаженными — обычное дело, и это не должно восприниматься как скандал. Нагота, по её мнению, служила способом возвышения человечества, и женщины должны гордиться своими телами. Во время недели моды в Нью-Йорке Мелания расположилась в VIP-зоне клуба Kit Kat на Таймс-сквер, когда к ней подошёл Трамп с эффектной блондинкой рядом – супругой Марлой Мейплз.

Однако законная жена не помешала самоуверенному бизнесмену попросить у модели номер телефона.
«Для американцев это нормально. На глазах у жены», «А как она ему ответила? Я сама тебе позвоню, папик», — предполагают комментаторы.
Фото: РИА Новости

Первое свидание Мелании с Трампом


На первый романтический ужин Трамп пригласил Меланию на обед в свое поместье «Севен Спрингс», расположенное недалеко от Нью-Йорка. Там Дональд поделился с девушкой новостью о своем разводе с супругой, актрисой Марлой Мейплз.

Мелания уверяет, что они просто разговаривали, между ними не было интима и Трамп сразу заявил ей о серьезности своих намерений. Кнаусс старалась угодить своему избраннику: признавалась в любви к его кумирам — Элвису Пресли и Элтону Джону, восхищалась бродвейскими шоу и заверяла, что без ума от бейсбольных матчей.


Отношения с Карлом III


В своих мемуарах Мелания рассказала, что король Великобритании Карл III является ее близким другом по переписке.
«Когда мы покидали Великобританию, мы выразили благодарность ее величеству (королеве Елизавете II) за теплый прием и пригласили ее к нам в ответный визит», — делится воспоминаниями Мелания.

Теперь же приглашение поступит к Карлу, если Трамп одержит победу на выборах.


Пикантный вопрос о Трампе

Фото: РИА Новости/Александр Имедашвили

В своей книге Милания никак не прокомментировала интрижку своего мужа с актрисой фильмов для взрослых Сторми Дэниэлс, но уделила внимание теме покушения на мужа.
«Жаль, что стрелок Крукс видел в ее муже только «политическую машину», а не «прекрасную личность», — написала супруга Трампа.
Мелания презентовала свои мемуары в эфире местного ТВ. Во время программы женщине был задан пикантный вопрос: носит ли ее муж пижаму? Оказалось, что кандидат в президенты США предпочитает спать обнаженным.

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Россияне раскрыли, сколько выходных в неделю им необходимо
Опрос: Большинство россиян нуждаются в трёх выходных в неделю
10 октября 2024, 15:26

Фото: iStock/Viorel Kurnosov

Опрос сервиса «Работа.ру» и «Подработка» показал, что 74% россиян нуждаются в трёх выходных днях в неделю.
«Большинство респондентов (74%) проголосовали за три выходных. А 8% участников исследования нужно более трёх дней отдыха в неделю», — приводит RT текст исследования.

При этом 17% респондентов отметили, что их устраивает два выходных в неделю, а 1% и вовсе достаточно одного дня для отдыха.

А в пресс-службе сервиса доставки «Купер» сообщили, что самым популярным у москвичей шоколадом стал молочный.

«В 2024 году самым популярным в столице по-прежнему остается молочный. Но за анализируемый период белого шоколада москвичи купили в 1,4 раза больше, чем годом ранее. Следующий по спросу – горький, а затем – тёмный», — приводит «Москва 24» сообщение пресс-службы.

Ранее опрос исследовательского центра «Зарплата.ру» показал, что российские работодатели включили в топ соискателей, которых боятся брать на работу, людей, которые слишком часто меняют деятельность.

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#педагоги
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В Истре 8 октября состялся чемпионат по настольной игре «Моё Подмосковье»
10 октября 2024, 15:06

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

В Истре прошёл чемпионат по настольной игре «Моё Подмосковье». Мероприятие состоялось 8 октября в музее «Новый Иерусалим» и было приурочено к 95-летию Московской области, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Соревнования объединили более 30 команд со всех уголков региона. Первое место заняла МБОУ СОШ № 15 имени Б. Н. Флёрова из Королёва, второе — Рахмановская средняя общеобразовательная школа имени Е. Ф. Кошенкова из Павловского Посада, а третье место досталось МОУ «Гимназия № 1» из Воскресенска.

Победители получили уникальные карты Московской области, и никто из участников не ушёл без подарка — все получили памятные сувениры.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Игра «Моё Подмосковье» предоставляет возможность в увлекательной форме изучить историю и культуру региона. Игровое поле включает все муниципальные образования, восемь научных центров, а также более 6,5 тысяч достопримечательностей и объектов культурного наследия.

Игра была создана Мособлдумой в честь тридцатилетия регионального парламента. Участники перемещаются по игровому полю и выполняют задания, связанные с историей и культурой региона, что позволяет им расширить свои знания о Московской области.

Фото: пресс-служба Областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодёжи

«Мы передали игру в школы, колледжи, молодежные центры. Хотели, чтобы игра вызвала интерес у ребят к изучению родного края», — рассказала председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

Библиотеки Подмосковья активно участвовали в создании игры, являясь центрами краеведческой информации. Для соревнований в музее «Новый Иерусалим» была организована выставка «Подмосковье: от А до Я».

Губернская библиотека предоставила более ста краеведческих книг о городах, достопримечательностях, музеях, усадьбах, монастырях и народных промыслах области.

Фото: пресс-служба Областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодёжи

В завершение мероприятия всех пригласили в актовый зал, где участники и их сопровождающие наслаждались живой музыкой. Организаторы, игротехники и все, кто участвовал в проекте, были награждены благодарственными письмами.

Игра «Моё Подмосковье» стала очень популярной среди посетителей библиотечных игровых комнат. В библиотеках региона регулярно проводятся игровые сессии и викторины на краеведческие темы.

Фото: пресс-служба Областного центра развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодёжи

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В Подмосковье оптимизировали онлайн-услугу по оформлению экстренной помощи
10 октября 2024, 14:21

Фото: iStock/Chagin

Оформить запрос на экстренную социальную помощь через портал госуслуг Московской области стало удобнее: теперь к услуге подключён «умный» сервис, который позволяет предварительно рассчитать уровень среднедушевого дохода семьи, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Мы запустили такой цифровой сервис для удобства наших жителей, благодаря ему при подаче электронного заявления можно самостоятельно рассчитать доход семьи. С начала года за этой льготой обратились более 33 тысяч жителей Подмосковья, нуждающихся в помощи», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
Экстренную социальную помощь могут получить люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Это может быть связано с потерей работы, инвалидностью, преклонным возрастом и пр.

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#московская область
#подмосковье
#помощь
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В Дубне включили отопления в 65% домов
10 октября 2024, 13:52

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Подача тепла ведётся уже в 65% домов в Дубне, такая ситуация зафиксирована на 9 утра четверга, 10 октября, работы по подключению отопления ведутся круглосуточно, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мы были вынуждены отключить горячую воду в ряде многоквартирных домов в районе Большой Волги, чтобы провести врезку в основную сеть. Эти работы подходят к концу. Сегодня утром воду дали в большинство домов по ул. Станционной, Вернова, проспекту Боголюбова. Подрядчик продолжает работы, чтобы как можно скорее вернуть горячую воду и тепло», — сказал глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.
Он также поблагодарил жителей округа за терпение и понимание.

В администрации напомнили, что ресурсоснабжающая организация подаёт тепло до дома, а ответственность за качество отопления внутри домов несёт управляющая компания.

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#мкд
#теплоснабжение
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Мэр Собянин: производство обрабатывающих отраслей в Москве увеличится на 10%
10 октября 2024, 13:30

Фото: сайт Кремля

В Москве ожидается рост производства обрабатывающих отраслей на десять процентов в следующем году. Об этом в Telegram-канале написал мэр города Сергей Собянин. Градоначальник уверен в развитии столичной экономики в период 2025-2027 годов.
Улучшится розничная торговля, платные услуги, а также планируется увеличение инвестиций в экономику города.

Собянин подчеркнул, что за прошлый и нынешний годы столица вышла на стабильный темп роста внутреннего регионального продукта на уровень четырех процентов.

«Такая позитивная динамика — показатель устойчивости экономики столицы, ее способности адаптироваться к разным внешним условиям», — пояснил Собянин.
Ранее сообщалось, что будет предусмотрено на первых этажах московских новостроек.

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#новости
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В округе Клин изменилось территориальное деление
10 октября 2024, 13:23

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Территориальное деление округа Клин изменилось с 1 октября, теперь муниципалитет разделён на шесть зон, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета со ссылкой на главу округа Алёну Сокольскую.
«Все населённые пункты округа Клин теперь отнесены к шести зонам: это Высоковский территориальный округ, Западный территориальный округ, Восточный территориальный округ, Северный территориальный округ, Южный территориальный округ и Клинский территориальный округ», — говорится в сообщении.
Перечень населённых пунктов, вошедших в состав новых территориальных округов, размещён на официальном сайте администрации Клина и на сайте ТВ «Поиск».

Ранее сообщаюсь, что клинская модельная библиотека «PRОзнание» участвует во всероссийском конкурсе «ПРОдвижение» в номинации «Библиотека как бренд».

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#алёна сокольская
#административная реформа
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«Террор и неуверенность во власти»: Военэксперт раскрыл, зачем БПЛА ВСУ бьют по жилым домам
Военэксперт Сивков: украинские БПЛА бьют по жилым домам для реакционного взрыва
10 октября 2024, 13:19

Фото: iStock/FelixRenaud

Беспилотные летательные аппараты все чаще попадают в жилые помещения. Минувшей ночью осколки БПЛА разрушили сарай, газопровод, крышу и стёкла в одном из домов станицы Пластуновской в Краснодарском крае. К счастью, никто не пострадал.
Заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков в беседе с «Радио 1» заявил, что украинские БПЛА целенаправленно бьют в жилые помещения, преследуя конкретные цели.

«Причина простая — террор против народа России. Цель — создание предпосылки к возникновению в России реакционного взрыва. Они хотят посеять хаос, неуверенность во власти», — сказал эксперт.

Он добавил, что попадание беспилотников в жилые дома — это не отклонение работы ПВО, а конкретно поставленная украинская задача.

«Дело в том, что если бы работала система сбоя навигации, они бы падали где-то в поле, а они бьют именно в жилые помещения», — отметил Сивков.

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Игорь Брынцалов: В Подмосковье совершенствуют меры поддержки участников СВО
10 октября 2024, 12:58

Фото: медиасток.рф

Совершенствование мер поддержки участников специальной военной операции и их близких остаётся одним из приоритетных направлений работы фракции партии «Единая Россия» в Мособлдуме, об этом заявил в ходе заседания фракции её руководитель, секретарь регионального отделения «Единой России», спикер подмосковного парламента Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба областного отделения ЕР.
«К депутатам поступают обращения от военнослужащих и их семей. Для решения ряда вопросов требуется координировать действия различных министерств и ведомств — как федеральных, так и региональных. Эта задача по-прежнему лежит на депутатах, членах фракции. Решать эти вопросы и добиваться нужных решений депутаты должны в проактивном режиме», — подчеркнул Игорь Брынцалов.
В свою очередь председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Андрей Голубев, напомнил, что в регионе введён набор льгот и различных преференций для участников СВО и членов их семей — от снижения платы за ЖКУ до бесплатной психологической помощи. Коме того, в области для этой категории жителей есть дополнительные меры поддержки, включая выплату за заключение контракта на военную службу, бесплатный отдых детей и т.д.

Он добавил, что планируется ввести ещё одну меру поддержки: в частности, детям погибших на СВО начнут предоставлять выплату в размере 10 тысяч рублей на школьную форму. А право на пребывание сопровождающих в центре реабилитации «Ясенки» сделать независимым от места их регистрации.

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#игорь брынцалов
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#единая россия
#сво
#льготы
#московская область
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В Реутове открыли мемориальную доску в честь погибшего участника СВО
10 октября 2024, 12:38

Фото: пресс-служба администрации г.о. Реутов

Мемориальную доску, посвящённую Егору Громову, погибшему в ходе специальной военной операции, установили в Реутове, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В церемонии открытия мемориальной доски приняли участие родные героя, а также глава Реутова Филипп Науменко, члены окружного Совета депутатов, ветераны, представители дивизии им. Дзержинского и местные жители.

«Герои живы, пока жива память об их подвиге. Наш долг и наша почетная обязанность — увековечить память о тех, кто творил историю государства», — написал Филипп Науменко в своём Telegram-канале.
Он также отметил, что в Реутове уже установлено пять мемориальных досок, и эта работа будет продолжена.

Егор Громов родился в семье военных, учился в Кадетском корпусе юстиции в Москве, отслужил в армии, получил инженерное образование, а осенью 2022 года был призван для участия в СВО.

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