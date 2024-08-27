«Напуган?»: Трамп нашел себе достойного противника в мем-войне на фоне выборов

Фото: сайт офиса Дональда Трампа
Кандидат в президенты США Дональд Трамп «встретился с достойным соперником» в мем-войне на фоне выборов в лице своей оппонентки Камалы Харрис, заменившей действующего президента США Джо Байдена в президентской гонке. Об этом пишет Newsweek со ссылкой на экс-директора по стратегическим коммуникациям Белого дома при администрации Трампа Алиссу Фарах Гриффин.
«Дональд Трамп никогда не выступал против такой кампании. На самом деле, его команда всегда была намного быстрее в социальных сетях. Они как бы играли в мем-войны и быстро реагировали. И в этом он встретил достойного соперника», — прокомментировала она.Команда Харрис стала «нападать» на республиканца в сети после того, как он заявил, что возможно откажется от дебатов на одном из американских телеканалов. В частности, речь идет о видео из подборки клипов, где Трампу задают вопрос о дебатах с Харрис. Запись включала в себя куриное кудахтанье сзади и подпись «Ты напуган @realdonaldtrump?».
Гриффин считает, что дебаты с Харрис будут более сложными для Трампа, чем с экс-госсекретарем США Хиллари Клинтон в 2016 году, ведь теперь Трампу нужно отвечать за свой «послужной список».
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