Стало известно, сколько Трамп заработал на продаже Библий

Фото: РИА Новости/Кейтлин Оукс
Бывший президент США Дональд Трамп заработал 300 тысяч долларов на поддержке одобренной им Библии. Об этом информирует телеканал NBC News со ссылкой на финансовую отчетность.
Уточняется, что в последней декларации республиканского политика указаны обязательства на сумму более ста миллионов долларов, которые вытекают из трех гражданских исков, прибыль от лицензионных сборов за пользование брендом экс-президента в Дубае и Омане, а также доход, который он получил от своих книг, изданных после ухода с должности главы государства, включая одобренную им Библию.
Согласно информации источника, Трампу выплатили роялти в размере 300 тысяч долларов за «Библию Гринвуда», которая относится к версии Библии, одобренной политиком и исполнителем Ли Гринвудом. Отмечается, что Библия продается в интернет-магазинах за 60 долларов, а экземпляр с автографом Трампа стоит 1000 долларов.
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Екатерина Коршунова