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Стало известно, сколько Трамп заработал на продаже Библий

NBC News: Трамп заработал 300 тысяч долларов, продавая фирменные Библии
16 августа 2024, 11:24
Фото: РИА Новости/Кейтлин Оукс

Фото: РИА Новости/Кейтлин Оукс

Бывший президент США Дональд Трамп заработал 300 тысяч долларов на поддержке одобренной им Библии. Об этом информирует телеканал NBC News со ссылкой на финансовую отчетность.


Уточняется, что в последней декларации республиканского политика указаны обязательства на сумму более ста миллионов долларов, которые вытекают из трех гражданских исков, прибыль от лицензионных сборов за пользование брендом экс-президента в Дубае и Омане, а также доход, который он получил от своих книг, изданных после ухода с должности главы государства, включая одобренную им Библию.

Согласно информации источника, Трампу выплатили роялти в размере 300 тысяч долларов за «Библию Гринвуда», которая относится к версии Библии, одобренной политиком и исполнителем Ли Гринвудом. Отмечается, что Библия продается в интернет-магазинах за 60 долларов, а экземпляр с автографом Трампа стоит 1000 долларов.

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#политика
#трамп
#доходы
«Погас весь Владивосток»: Жители Приморья сообщают о массовом отключении света
Глобальное отключение электроэнергии в городах Приморья произошло из-за аварии
16 августа 2024, 11:20

Фото: iStock/peterschreiber.media

Жители Приморского края столкнулись с масштабным отключением электричества 16 августа. Как сообщают местные в социальных сетях, без света остались такие города, как Владивосток, Находка, а также Чугуевский и Октябрьский районы.
«Электроэнергию отключили из-за крупной аварии в генерации», – пояснили в Министерстве энергетики Приморского края.

В региональном правительстве заверили, что специалисты уже занимаются восстановительными работами на сетях.

По словам жителей приморских городов, электричество массово отключилось примерно после 17.00 по местному времени – около 9 утра по московскому.
«Погас весь Владивосток, лифты встали, светофоры не работают», – пишут люди.

Когда электроснабжение восстановят, пока неизвестно, сроки устранения аварии уточняют. По данным СМИ, ранее в Минэнерго Приморского края проводили тренировку на случай аварийного отключения.

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#крымский люди
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«‎Умираем в окопах»: В Польше описали сценарий войны с РФ
Onet.pl: польские военные в случае конфликта с РФ погибнут в окопах
16 августа 2024, 11:15

Фото: iStock/ffikretow

Польские военные в случае конфликта с Российской Федерацией погибнут в окопах. Такое мнение выразили польские офицеры в новой книге «‎Армия в руинах», фрагменты которой опубликовал информационный портал Onet.pl.
«Что было бы, если бы к нам пришли русские? Что мне ответить? Мы красиво умираем в окопах, потому что боеприпасы не прибудут, а сами мы их не производим», — сказал один из офицеров.

По его словам, политики из партии «Право и справедливость» обманули людей, пообещав создать армию из 300 000 человек. Боевой офицер и преподаватель военной академии описывает сегодняшнее состояние современной польской армии как недостаточное для текущей геополитической ситуации. Она не способна эффективно защищать границы государства, отметил он.

В книге указано, что после вступления в НАТО политики начали вводить общественность в заблуждение. Они утверждали, что развивать вооруженные силы нет необходимости. Потенциал, возможности и ресурсы, в том числе резервные до вступления в альянс, были намного и намного выше, чем сейчас, заключил он.

Ранее сообщалось, что в Польшу перебросили более 80 танков M1A2 Abrams, принадлежащие Армии США. В общей сложности в страну были доставлены порядка 150 бронетранспортёров Bradley и 20 самоходных орудий М109.

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#сша
#боеприпасы
#нато
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Трехлетняя девочка подверглась нападению медведя
В США медведь забрался в палатку и набросился на трехлетнюю девочку
16 августа 2024, 11:12

Фото: iStock/Achisatha Khamsuwan

В Соединенных Штатах Америки черный медведь забрался в палатку и набросился на трехлетнюю девочку. Об этом информирует Associated Press.
Произошло это в Йеллоустонском национальном парке. Девочка находилась в туристическом лагере. Зверь проник в палатку и напал на ребенка. Она получила травмы, но осталась жива, её доставили в больницу. Иных сведений о состоянии здоровья ребенка не сообщается.

После инцидента туристический лагерь был эвакуирован, а на месте происшествия установлены ловушки. Медведя удалось поймать и умертвить. Сотрудники департамента рыбных ресурсов, дикой природы и парков штата Монтана обнаружили в лагере мусор и пищевые отходы, которые могли привлечь животное.

Ранее руководитель управления Охотнадзора Магаданской области Елена Слободянюк сообщила, что в районе посёлка Верхний Сеймчан в Магаданской области медведь загрыз рыбака.

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#сотрудники
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#лагерь
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Минобороны Канады разрешило Украине использовать канадское оружие в России
16 августа 2024, 10:16

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Минобороны Канады позволило Украине использовать поставленное канадское оружие для ударов по территории России. Об этом сообщает телеканал CBC.
Отмечается, что заявление ведомства последовало после атаки ВСУ на Курскую область, где погибли и были ранены мирные жители.

Из сообщения неясно, применяли ли ВСУ это вооружение при атаке на Курскую область.

При этом телеканал уточняет, что на недавно снятых на границе и показанных в эфире телеканала CNN видеоматериалах виден канадский бронетранспортёр (БТР) Roshel Senator.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев заявил, что атака ВСУ на российский регион была спланирована при участии НАТО и спецслужб западные стран, поскольку без их поддержки Украина бы не осмелилась зайти на территорию РФ.

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#украина
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#россия
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В США прошли обыски у ведущего «‎Первого канала»
Rappahannock News: в США ФБР обыскивает дом, принадлежащий политологу Саймсу
16 августа 2024, 08:51

Фото: istock/TheaDesign

В Соединенных Штатах Америки ФБР обыскивает дом, который, предположительно, принадлежит политологу и ведущему «‎Первого канала» Дмитрию Саймсу. Об этом информирует Rappahannock News.
Сообщается, что многочисленные сотрудники правоохранительных органов работают в поместье Patria со вторника. Из особняка вывозят вещи. Поместье принадлежит 76-летнему Дмитрию Саймсу, который приобрёл его в июле 2021 года за 1,63 миллиона долларов.

Представитель ФБР Саманта Шеро в ответ на просьбу предоставить информацию о ситуации заявила, что ФБР проводило санкционированную судом правоохранительную деятельность.

По словам Саймса, он находится за пределами страны и не был уведомлен о каких-либо действиях. Политолог пояснил, что намерен получить необходимую информацию, а затем предпринять надлежащие действия.

Дмитрий Саймс — американский политолог, историк и учёный. С 2018 года Дмитрий Саймс часто появляется на «Первом канале» в качестве ведущего общественно-политического ток-шоу «Большая игра». В 2015 году Дмитрий Константинович выпустил книгу «Путин и Запад. Не учите Россию жить!».

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Названа реальная причина нападения ВСУ на Курскую область
Патрушев: атака на Курскую область вызвана предчувствием краха киевского режима
16 августа 2024, 07:57

Фото: istock/Olha Romaniuk

Атака на Курскую область вызвана предчувствием краха киевского режима. С таким заявлением выступил помощник президента России Николай Патрушев. Об этом информирует газета «Известия».
Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника.

«Эта преступная акция вызвана предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима», — отметил он в беседе с изданием.

По его мнению, атака на Курскую область была спланирована при участии НАТО и спецслужб Запада. Заявления США о непричастности к преступлениям Киева не соответствуют действительности, отметил он.

Президент России Владимир Путин отметил, что украинские боевики ведут неизбирательную стрельбу по местным жителям, жилым домам и машинам скорой помощи в Курской области. В настоящее время лидер РФ держит ситуацию на личном контроле.

Опубликованы кадры издевок солдат ВСУ над пенсионером в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Послы Бангладеш срочно возвращаются на родину
МИД Бангладеш отозвал своих послов из России и еще шести стран
16 августа 2024, 06:40

Фото: istock/rarrarorro

Министерство иностранных дел Бангладеш приняло решение отозвать своих послов и верховных комиссаров из семи стран, включая Россию. Как сообщает местное издание The Daily Ittefaq, в числе отозванных дипломатов — послы в США, России, Саудовской Аравии, Японии, Германии, ОАЭ и Малайзии. Все они должны немедленно вернуться в Дакку по указанию правительства.
Этот шаг был предпринят на фоне продолжающихся протестов в Бангладеш, начавшихся в конце июня. Участники протестов требовали ликвидации системы квот, которая резервировала до 30% государственных должностей для членов семей ветеранов, участвовавших в войне за независимость страны в 1971 году. Протестующие считали эту систему дискриминационной.

Несмотря на решение Верховного суда Бангладеш от 21 июля, которое отменило большинство квот на госдолжности, протесты не утихли. На их фоне 5 августа премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина подала в отставку и бежала в Индию. В тот же день президент Бангладеш Мохаммед Шахабуддин распустил парламент и объявил о формировании временного правительства, которое возглавил лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус.

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#антонов
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Армянский учебник вызвал скандал: чему учат армянских школьников о России
МИД России осудил армянский учебник истории за «искажение фактов»
16 августа 2024, 06:20

Фото: istock/Drazen Zigic

МИД России выразил резкую критику в адрес армянского учебника по истории для 8 класса, заявив, что в нем «искажены события, происходившие на Южном Кавказе в конце XVIII — начале XIX веков». В официальном заявлении, опубликованном в Telegram-канале ведомства, подчеркивается, что особенно спорной является глава под названием «Насильственное присоединение Восточной Армении к России».
По мнению российских дипломатов, учебник содержит попытку пересмотра итогов Русско-персидской войны 1826-1828 годов. В частности, Туркманчайский мирный договор, который завершил конфликт и в результате которого Восточная Армения вошла в состав Российской империи, в учебнике представлен как «аннексия». В МИД России заявили, что такая трактовка способна вызвать удивление у любого историка, поскольку договор ранее рассматривался как имеющий «огромное значение для будущего восстановления армянской государственности».

Министерство обратило внимание на то, что цифровая версия учебника была размещена на официальном сайте Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении для формирования заказа на 2024/2025 учебный год. В МИД России подчеркнули, что подобное изложение исторических событий может негативно повлиять на двусторонние отношения и вызвать недоумение среди историков и специалистов по международным отношениям.

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#россия
#мид
#учебник
#учебный год
#отношения
#армения
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Тайные планы НАТО раскрыты: Россия может потерять доступ к Балтийскому морю
Патрушев обвинил Запад в попытке лишить Россию доступа к Балтийскому морю
16 августа 2024, 04:51

Фото: istock/eugenesergeev

Николай Патрушев, помощник президента РФ и председатель Морской коллегии, заявил, что западные страны намерены превратить Балтийское море в «внутреннее море» НАТО. По его мнению, Россию хотят лишить выхода к нему.
В интервью «Известиям» Патрушев указал, что НАТО использует новые страны-участники, такие как Швеция и Финляндия, для реализации этой стратегии.

По мнению Патрушева, Запад не только стремится ограничить российское присутствие в Балтийском море, но и на Черном море, где ожидается усиление натовского присутствия. Он отметил, что такие действия противоречат Конвенции Монтре, и обвиняет США и их союзников в игнорировании или попытках пересмотра международных соглашений для расширения своего влияния в Мировом океане.

Ранее Патрушев подчеркнул, что атака на Курскую область была спланирована при участии Запада, что свидетельствует о более широком международном вмешательстве в украинский конфликт.

По его словам, Вашингтон создал все предпосылки для утраты Украиной не только территорий, но и суверенитета. В результате, нынешняя политика США не только угрожает Украине, но и подрывает региональную стабильность, что может иметь серьёзные последствия для всей Европы.

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