«Я там был»: глава Татарстана рассказал, смотрел ли он «Слово пацана»

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Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что не смотрел и не собирается смотреть «Слово пацана», так как сам вырос и работал в условиях, описанных в сериале.
«Нет, я не смотрел. Вообще не смотрел. Я там был. Зачем мне смотреть? Я там вырос, я там был, я там работал», - цитирует РИА Новости Минниханова.
Он также отметил, что просмотр данного сериала не входит в его планы.
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