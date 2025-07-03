Россиянка в черных трусах сфотографировалась с автоинспекторами на проезжей части

Фото: Инстаграм**/tikhonova__p

Жительница России в откровенном наряде сфотографировалась рядом с автоинспекторами посреди проезжей части. Соответствующими снимками девушка поделилась на своей странице в Instagram*.



На кадрах видно, как россиянка в черных трусах, того же цвета кофте, прозрачных колготках и длинных сапогах позирует на пешеходном переходе. При этом рядом с ней находятся два сотрудника ГИБДД, которые контролируют движение на участке.

Фото: Инстаграм**/tikhonova__p
Перед этим сообщалось, что на Камчатке появился необычный «КПП» — его организовали медвежата. Животные пытаются останавливать автомобили, чтобы выпрашивать еду.

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Лидия Пономарева

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