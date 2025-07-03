Россиянка в черных трусах сфотографировалась с автоинспекторами на проезжей части
Жительница России в откровенном наряде сфотографировалась рядом с автоинспекторами посреди проезжей части. Соответствующими снимками девушка поделилась на своей странице в Instagram*.
На кадрах видно, как россиянка в черных трусах, того же цвета кофте, прозрачных колготках и длинных сапогах позирует на пешеходном переходе. При этом рядом с ней находятся два сотрудника ГИБДД, которые контролируют движение на участке.
Перед этим сообщалось, что на Камчатке появился необычный «КПП» — его организовали медвежата. Животные пытаются останавливать автомобили, чтобы выпрашивать еду.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ
**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Читайте также: