«Ядерная катастрофа»: Директор ЗАЭС о последствиях атак украинских беспилотников

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Обстрелы со стороны Украины представляют прямую угрозу безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил директор станции Юрий Черничук, передают «Известия» в Telegram-канале.
Он указал, что с 5 апреля станция подвергается «беспрецедентным» в истории атакам со стороны беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Также директор ЗАЭС призвал прекратить обстрелы.
Ранее ВСУ нанесли удар по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС. Нарушений пределов безопасности и угроз эксплуатации зафиксировано не было.
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«Создана прямая угроза безопасности станции. Мы находимся в шаге от возможной ядерной катастрофы», – подчеркнул он.
Также директор ЗАЭС призвал прекратить обстрелы.
Ранее ВСУ нанесли удар по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС. Нарушений пределов безопасности и угроз эксплуатации зафиксировано не было.
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Александр Климов