Зеленский высказался о возможности встречи с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность встречи с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Этим он поделился во время интервью заместителю главного редактора немецкой газеты Bild Паулю Ронцхаймеру.
Зеленский оценил возможность встречи с Трампом и заявил, что власти страны в явной и неявной форме приглашали его в Украину. Однако сам украинский лидер не приглашал американского политика.
Ранее «Радио 1» сообщало, что, по словам украинского лидера Владимира Зеленского, Украина разработала план нового контрнаступления.
Незадолго до этого президент Украины раскритиковал Запад за недостаточную защищенность небо Харькова.
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«Мы выразили желание, чтобы Дональд Трамп приехал на Украину, чтобы он увидел ситуацию своими глазами и сделал определенные выводы. Я, определенно, готов с ним встретиться», – рассказал он.
Ранее «Радио 1» сообщало, что, по словам украинского лидера Владимира Зеленского, Украина разработала план нового контрнаступления.
Незадолго до этого президент Украины раскритиковал Запад за недостаточную защищенность небо Харькова.
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Александр Климов