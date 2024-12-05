Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)
Государственный институт русского языка имени А.С.Пушкина назвал словом 2024 года слово «Пушкин». Оно выбиралось на основе анализа различных источников информации, включая СМИ, соцсети и другие платформы.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Радио 1» выразил свое несогласие с тем, что «Пушкин» стало словом года.
Ранее депутат сообщал, что «разложение мозга», выбранное выражением года на Западе, является отражением их «маразматической модели». По его словам, главный лидер Запада Джордж Байден является прямым примером отражения смысла этого выражения.
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«Я не совсем согласен с тем, что слово «Пушкин» выбрано словом года. Потому что Пушкин — это константно, это слово уже вне временных рамок. Мне кажется, что в нашей стране сейчас лучше называть словом года «прорыв», «победа», «победим», «выстрел» — это то, что отражает прогнозы. Я не стал бы говорить, что слово «Орешник» может быть словом года, но как символ, безусловно, да», — объяснил он.
Ранее депутат сообщал, что «разложение мозга», выбранное выражением года на Западе, является отражением их «маразматической модели». По его словам, главный лидер Запада Джордж Байден является прямым примером отражения смысла этого выражения.
«Глядя на него, конечно, начинаешь думать про разложение мозга, деградацию, деменцию. Это все подходит Западу», — сказал Милонов.
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Анастасия Бондарева