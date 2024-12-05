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«Орешник» вместо «Пушкина»: депутат Милонов раскритиковал выбранное слово года в России

Депутат Милонов: «Пушкин» не может быть словом года в России
Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Государственный институт русского языка имени А.С.Пушкина назвал словом 2024 года слово «Пушкин». Оно выбиралось на основе анализа различных источников информации, включая СМИ, соцсети и другие платформы.
Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с «Радио 1» выразил свое несогласие с тем, что «Пушкин» стало словом года.

«Я не совсем согласен с тем, что слово «Пушкин» выбрано словом года. Потому что Пушкин — это константно, это слово уже вне временных рамок. Мне кажется, что в нашей стране сейчас лучше называть словом года «прорыв», «победа», «победим», «выстрел» — это то, что отражает прогнозы. Я не стал бы говорить, что слово «Орешник» может быть словом года, но как символ, безусловно, да», — объяснил он.



Ранее депутат сообщал, что «разложение мозга», выбранное выражением года на Западе, является отражением их «маразматической модели». По его словам, главный лидер Запада Джордж Байден является прямым примером отражения смысла этого выражения.

«Глядя на него, конечно, начинаешь думать про разложение мозга, деградацию, деменцию. Это все подходит Западу», — сказал Милонов.

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Умер известный врач-диетолог Алексей Ковальков
Известный врач-диетолог Алексей Ковальков умер на 63-м году жизни
05 декабря 2024, 14:56

Фото: iStock/jorgeantonio

Известный врач-диетолог, ведущий программ «Семейный размер» и «Еда по правилам и без» на телеканале Dомашний Алексей Ковальков скончался в возрасте 62 лет. Об этом сообщила РИА Новости пресс-служба телеканала.
Уточняется, что Ковальков был противником диет, поскольку был уверен, что они не учат нас пищевому поведению и помогают похудеть лишь на короткий срок. По данным пресс-службы, врач был невероятно работоспособным и принципиальным человеком, который открыто выступал против псевдодокторов.

Последние несколько лет Алексей Ковальков боролся с тяжелой болезнью. Помимо работы в клинике, он также регулярно проводил семинары и тренинги, вел свой канал в интернете.

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#здоровье
#диетолог
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Власти округа Кашира проведут выездную администрацию в посёлке Зендиково
05 декабря 2024, 14:40

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Приём жителей в формате выездной администрации проведёт руководство городского округа Кашира в посёлке Зендиково в ближайший вторник, 10 декабря, сообщает пресс-служба муниципалитета.
«В ходе выездной администрации жители посёлка смогут получить консультации от профильных служб жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, благоустройства, социального обеспечения, а также задать вопросы по предпринимательской деятельности. Кроме того, можно будет изложить свои инициативы по улучшению городской инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Выездная администрация состоится по адресу: посёлок Зендиково, Банная улица, дом №6а. Мероприятие начнётся в 17:00. Принять участие во встрече смогут все желающие.

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#кашира
#выездная администрация
#приём
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В трёх округах Подмосковья 7 декабря проведут акции по сбору вторсырья
05 декабря 2024, 14:23

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Акции по сбору вторичных ресурсов состоятся в субботу, 7 декабря, в Домодедове, Раменском и Чехове, принять в них участие приглашают всех желающих, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Жители смогут избавиться от отходов. При этом все бытовые отходы должны быть отсортированными, чистыми и компактно сложенными. Кроме того, в рамках акции будут работать фримаркеты по обмену вещами», — говорится в сообщении.
Акции будут проходить по следующим адресам: город Домодедово, микрорайон Центральный, улица Кирова, стр. 28, с 10:00 до 10:20; город Домодедово, ул. Гагарина, дом №37, с 10:30 до 10:40; город Раменское, площадка напротив дома №15, корп. 1 по ул. Гурьева, с 11:00 до 13:00; город Чехов, улица 8 Марта, дом №1а, с 10:00 до 10:50.

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#сбор вторсырья
#минчистоты
#раздельный сбор мусора
#акции
#домодедово
#чехов
#раменский городской округ
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«Депортация или СВО»: москвичи определили судьбу мигрантов
Царьград: Москвичи предложили отправлять мигрантов на СВО или депортировать
05 декабря 2024, 14:10

Фото: iStock/Oleg Elkov

Издание Царьград поинтересовалось у москвичей, стоит ли мигрантов, которые уже получили наши паспорта отправлять на спецоперацию или же их лучше депортировать.
Большинство опрошенных жителей столицы считают, что мигрантов стоит отправлять на спецоперацию.

«У нас в армии все должны служить. Вот мимо прошли, кстати. Вот он отслужил в армии, как думаете? Я думаю, что нет. А что касается СВО, у меня брат там воюет. Мы гуманитарку возим постоянно. А эти ребята, которые вон ходят, им, я думаю, вообще по барабану», — рассказал москвич.

Он считает, что мигранты приезжают в Россию и пользуются благами, но толку от них нет.

Другие москвичи считают, что мигрантов стоит отправлять не на СВО, а домой.

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#мигранты
#сво
#политика
#спч
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В Кашире проходит муниципальный этап региональной недели математики
05 декабря 2024, 14:00

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Кашире проходит муниципальный этап региональной математической недели «Вершина». Мероприятие проводится в Московской области с 1 по 7 декабря, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Его цель – популяризации математики, интереса к учёным, к фактам из жизни великого русского математика Николая Лобачевского. Неделя включает три этапа. Школьный этап «Математический Олимп» состоялся 1 и 2 декабря в онлайн-формате на платформе «Моя школа». Ученикам 5-10 классов предстояло решить 10 заданий повышенного уровня сложности», – говорится в сообщении.
По итогам определят участников муниципального этапа. Будет сформирована команда, которая примет участие в муниципальном этапе «Математический Эльбрус» 6 декабря в очном формате на базе школы №7 Каширы.

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#кашира
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#школьники
#подмосковье
#московская область
#математика
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В Мострансавто начался пилотный проект по внедрению электронных путевых листов
05 декабря 2024, 13:49

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Мострансавто начался пилотный проект по использованию электронных путевых листов для выезда на маршруты. Тестирование проводится в филиале в Истре, где участвуют все водители автобусов. Мострансавто является подведомственным учреждением Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Диспетчеры, контролёры технического состояния транспортных средств и механики ОТК прошли обучение работе с электронными документами. Электронный путевой лист создаётся в информационной системе «1С: УР», где фиксируются результаты медицинского осмотра водителя, маршрут движения автобуса, техническое состояние транспортного средства и другие данные.

Все электронные путевые листы передаются в Государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД), где каждому документу присваивается уникальный QR-код. Водитель может предъявить этот код при необходимости.

«Переход на электронные транспортные документы позволит снизить количество их бумажных аналогов и ускорит процесс выхода водителя на маршрут. Мы рассчитываем, что проект покажет свою эффективность и снизит нагрузку на сотрудников, которые задействованы в выпуске и приеме автобусов после работы на линии. По результатам пилотного проекта, который продлится до конца этого года, мы планируем поэтапное внедрение электронных путевых листов и в других наших подразделениях», — сказали в Мострансавто.
Сейчас предприятие обслуживает более 1,4 тыс. городских, пригородных и междугородних маршрутов. Кроме того, в автопарке компании больше 6 тыс. автобусов, которые перевозят свыше 1,6 млн пассажиров.

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#маршруты
#автобусы
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В Серебряных Прудах стартовали рейды по выявлению пьяных за рулём
05 декабря 2024, 13:42

Фото: istockphoto.com/z1b

На дорогах городского округа Серебряные Пруды с начала недели проводятся массовые проверки в рамках профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В ходе рейдов сотрудники Госавтоинспекции проверяют водителей на признаки опьянения. Это крайне серьёзное нарушение правил движения, наказанием за него является штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность», — отмечается в сообщении.
Массовые проверки продлятся до включительно 8 декабря.

Ранее сообщалось, что в Серебряных Прудах на базе ФОКа имени Героя России С.А. Фирсова состоится турнир среди сотрудников силовых структур памяти благоверного князя Александра Невского.

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#гаи
#госавтоинспекция
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Подмосковные школьники могут посетить интеллектуально-киберспортивную школьную лигу
05 декабря 2024, 13:23

Фото: istockphoto / sasha85ru

Школьники из Подмосковья смогут поддержать финалистов Всероссийской интеллектуально-киберспортивной школьной лиги, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Матчи пройдут в закрытом формате 13 декабря, а 14 декабря все желающие смогут посетить мероприятие и поддержать участников, которые будут соревноваться за денежный приз.

Пятьсот первых посетителей финала получат ваучеры в компьютерный клуб VK Play Arena и брендированные стикеры.

Кроме того, на мероприятии будут представлены различные активности для гостей:

Финал состоится по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 27. корп.1.

Для посещения необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

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Князь Александр Невский: День памяти святого в 2024, история праздника и традиции
05 декабря 2024, 13:07

Фото: istockphoto / BrianAJackson

Александр Невский был выдающимся российским полководцем, мудрым правителем и мыслителем, чья деятельность оказала значительное влияние на судьбу страны и народа и определила направление развития российской истории на многие века вперёд. «Радио 1» расскажет о жизни князя, о дне памяти Александра Невского и связанных с ним традициях.

История князя Александра Невского


Александр Невский — один из самых известных русских князей, оставивший значительный след в истории России. Он родился в 1221 году в Переславле-Залесском и был сыном князем Ярослава Всеволодовича.

В 15 лет Александр стал князем Новгорода и сохранял этот титул до 1259 года. Александр Невский обрёл славу благодаря двум великим победам: над шведским королём Биргером на реке Неве в 1240 году, после чего получил своё знаменитое прозвище, и над Ливонским орденом на льду Чудского озера двумя годами позднее. Кроме того, он успешно участвовал и в других битвах.

С юных лет Александр сопровождал своего отца в военных походах. Одним из таких было сражение с орденом Меченосцев в 1234 году, которое завершилось победой русских войск. В 1256 году шведы и их финноязычные союзники начали строить крепость в Нарве, которая находилась под контролем Новгорода. Александр Невский оперативно вмешался и одержал победу над шведами, предотвратив их дальнейшее продвижение на русские земли.


Молитва Александра Невского в храме Святой Софии и благословение его архиепископом перед битвой (фото: patriarchia.ru)

Жизнь и правление Александра Невского пришлись на тяжелый период в истории Руси, когда княжества были ослаблены и находились под властью Золотой Орды. Тем не менее его успешные военные действия и мудрое руководство сыграли ключевую роль в защите русских земель от внешних угроз, и его вклад в укрепление независимости страны остается значительным до сих пор.

Иконы Александра Невского


Святой Александр Невский почитается как мудрый правитель и выдающийся полководец, отдавший свою жизнь за защиту Родины в 11 веке. Он не только защищал Русь мечом, но и использовал силу Слова Божьего, обращая врагов на свою сторону.

В иконографии существует несколько каноничных изображений святого, отражающих различные аспекты его жизни. На некоторых иконах он изображен как воин в доспехах с мечом, иногда верхом на коне, что подчеркивает его военные заслуги.

Святой Александр Невский (фото: patriarchia.ru)

В других — как государственный деятель в горностаевой мантии, со свитком и шапкой Мономаха. Горностаевая мантия встречается и на изображениях святого в военной тематике, что свидетельствует о его многогранной роли.

Интересно, что традиция изображать Александра Невского на коне в мирской одежде была установлена Петром I: до этого в канонических изображениях он обычно представлен в монашеской рясе.

Особую ценность представляет мироточивая икона святого, находящаяся в Александро-Невской лавре. На ней святой изображен в полный рост, склонивший голову в молитве перед образом Троицы. Его меч в руках символизирует готовность защитить родную землю в любой момент, хоть он и просит о мире.

Когда день памяти Александра Невского


День памяти Святого Александра Невского отмечается трижды в году:

  • 13 мая — в день его рождения;
  • 12 сентября — в день переноса его мощей;
  • 6 декабря — в день его погребения.

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Традиции в день памяти Александра Невского


В день памяти Александра Невского в российских церквях проходят праздничные богослужения. Верующие обращаются к святому благочестивому князю с молитвами о защите русского народа от врагов и опасностей. Воины и дипломаты особенно почитают Александра Невского, считая его своим небесным покровителем.

Особое значение этот день имеет для Санкт-Петербурга, где расположена Александро-Невская лавра — один из самых больших монастырей России, основанный Петром I в начале XVIII века. Здесь находятся мощи святого князя.

Храмы, названные в честь Александра Невского


Храмы, посвящённые Александру Невскому, являются важными историческими и культурными памятниками. Они связаны с жизнью и подвигами этого выдающегося правителя и полководца, который сыграл значительную роль в истории России.

Вот некоторые храмы из них:

  • Свято-Троицкая Александро-Невская лавра в Санкт-Петербурге;
  • Александро-Невский собор в Вятке;
  • Собор святого благоверного князя Александра Невского в Нижнем Новгороде;
  • Собор Святого благоверного князя Александра Невского в Ялте;
  • Церковь Александра Невского в Даугавпилсе (Латвия);
  • Собор Александра Невского в Таллине;
  • Храм-памятник Святого Александра Невского в Софии (Болгария).

Приметы и именины 6 декабря


Список примет на 6 декабря:

  • Если в булочке, испечённой в этот день и оставленной на пороге, найдётся крест, это сулит хозяину дома крепкое здоровье;
  • умные гулянья и игры на улице предвещают солнечную погоду в июне;
  • пасмурная погода 6 декабря означает метель в начале лета;
  • ясное небо со сверкающими звёздами предвещает скорое похолодание.
Кроме того, в этот день именины отмечают Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Макар, Митрофан, Серафим, Федор.

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