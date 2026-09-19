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Смертельно опасный паук с потомством обосновался в гараже жительницы Астрахани

Жительница Астрахани обнаружила в гараже ядовитого каракурта с потомством
Фото: Istock/spotwin

Жительница Астрахани нашла в своём гараже смертельно опасного каракурта. Как сообщает Telegram-канал SHOT, самка паука уже размножилась и начала охранять потомство.



Ирина заметила ядовитую чёрную вдову рядом с несколькими коконами и решила до утра ничего не трогать. Самки каракурта откладывают коконы с июля по сентябрь.

При этом в каждом из них находится от нескольких десятков до сотен яиц. На следующий день девушка набралась смелости и сама провела операцию по выселению опасной семейки — всё прошло успешно. Однако повторять такой манёвр не стоит.

Каракурта и его коконы нельзя брать руками: безопаснее вызвать специалистов по дезинсекции. Яд чёрной вдовы поражает нервную систему, и при несвоевременной помощи тяжёлое отравление приводит к параличу и остановке дыхания.

Ольга Щелокова

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