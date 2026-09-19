Смертельно опасный паук с потомством обосновался в гараже жительницы Астрахани

19 сентября 2026, 17:02

Жительница Астрахани обнаружила в гараже ядовитого каракурта с потомством

Фото: Istock/spotwin

Жительница Астрахани нашла в своём гараже смертельно опасного каракурта. Как сообщает Telegram-канал SHOT, самка паука уже размножилась и начала охранять потомство.