Укус паука на балконе едва не убил екатеринбуржца

11 августа 2026, 23:25

Екатеринбуржец попал в реанимацию после укуса паука на собственном балконе

Фото: iStock/claudiodivizia

В Екатеринбурге мужчина попал в реанимацию после анафилактического шока, вызванного укусом паука, который пострадавший получил на своем балконе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного минздрава.