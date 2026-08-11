Укус паука на балконе едва не убил екатеринбуржца
В Екатеринбурге мужчина попал в реанимацию после анафилактического шока, вызванного укусом паука, который пострадавший получил на своем балконе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного минздрава.
Согласно материалу, вскоре после инцидента у 58-летнего пациента стремительно развился отёк, перешедший в анафилактический шок – состояние, угрожающее жизни из-за резкого падения артериального давления и нарушения дыхания. Бригада скорой помощи экстренно доставила гражданина в центральную городскую клиническую больницу №24.
Врачи действовали молниеносно: ввели адреналин и гормональные препараты, что позволило купировать шок и стабилизировать состояние пострадавшего. Сейчас житель Екатеринбурга плановое лечение и восстанавливается после тяжёлой аллергической реакции.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Зеленодольском районе Татарстана пьяный водитель укусил одного из сотрудников ДПС, пытаясь скрыться с места ДТП. Теперь мужчине грозит не только крупный штраф, но и реальный срок лишения свободы.
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