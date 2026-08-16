Во Вьетнаме опасный паук укусил россиянку во время ночной прогулки под звёздами
Во Вьетнаме во время ночного отдыха паук укусил россиянку. Как сообщает Telegram-канал Baza, инцидент произошёл, когда компания, включая Сергея и Юлию, отправилась в тёмное время суток наблюдать за звёздами.
Девушка прилегла прямо на траву и вскоре ощутила резкий укус. Спустя несколько минут её состояние резко ухудшилось: по всему телу разлилась сильная боль, навалилась слабость, закружилась голова, прострелило поясницу, а мышцы сковала мучительная ломота.
Сергей рассказал, что Юлия немедленно обратилась за медицинской помощью. В местном медучреждении врачи оперативно взяли кровь пациентки на лабораторный анализ и ввели обезболивающий препарат, чтобы облегчить её страдания.
Результаты обследования компания прождала более семи часов — всё это время медики наблюдали за состоянием девушки. По предварительному заключению специалистов, россиянку мог укусить паук «нарядный каракурт», яд которого часто вызывает подобную симптоматику.
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