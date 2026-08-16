Во Вьетнаме опасный паук укусил россиянку во время ночной прогулки под звёздами

16 августа 2026, 17:46

Фото: Istock/Bytor

Во Вьетнаме во время ночного отдыха паук укусил россиянку. Как сообщает Telegram-канал Baza, инцидент произошёл, когда компания, включая Сергея и Юлию, отправилась в тёмное время суток наблюдать за звёздами.