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Якубович в слезах, скорбящий сын и могила Заворотнюк: как прошли тайные похороны Олега Стриженова

Леонид Якубович (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Леонид Якубович (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Сегодня, 12 февраля, в Москве прошло прощание с народным артистом СССР Олегом Стриженовым. Семья артиста настояла на том, чтобы похороны прошли без гражданской панихиды, и это решение якобы вызвано его последней волей. Как прошло траурное мероприятие расскажет «Радио 1».

Похороны Олега Стриженова


Олег Стриженов ушел из жизни 9 февраля на 96-м году. Как сообщили в Гильдии актеров кино, они были готовы предоставить Дом кино для публичного прощания, однако родственники артиста решили провести церемонию в закрытом формате.



«Это было его желание. Мы бы и Дом кино предоставили, но он хотел прощание в узком кругу», — отметили в гильдии.

Сын актера, кинорежиссер Александр Стриженов, объяснил, что его отец «не хотел лежать на сцене», поэтому семья отказалась от проведения панихиды в культурном учреждении.

«Отец всегда говорил, что хочет играть, а не лежать на сцене. Отпевание пройдет в храме Святителя Николая на Трех Горах. Этот обряд очень важен для посмертной участи души, и его проведет отец Владимир Волгин. После этого все желающие смогут сказать добрые слова о моем отце, возможно, на кладбище», — говорил он ранее в интервью KP.RU.


Что происходило на прощании со Стриженовым



Проститься с Олегом Стриженовым в храме Святителя Николая на Трех Горах собрались его друзья и родные. Сын артиста, вместе с супругой, телеведущей Екатериной Стриженовой, не смогли сдержать слез у входа в церковь. Они вспомнили последние годы жизни отца, отметив, что ему повезло увидеть рождение не только внуков, но и правнуков.

Александр Стриженов также поделился с журналистами подробностями о смерти отца, отметив, что тот покинул этот мир после долгой болезни.

«Он ушел по-христиански, причастившись, после достаточно продолжительного страдания. Мы не делились этой информацией ранее, так как это личная история», — пояснил сын.

На прощание со Стриженовым пришел и народный артист России Леонид Якубович. Он вошел на территорию храма с слезами на глазах, не произнося ни слова.

Где похоронили Олега Стриженова


Родственники актера долго обсуждали, где будет проходить его захоронение. Сначала планировалось, что он найдет покой на Новодевичьем кладбище, но в итоге было принято другое решение. Легендарного артиста похоронили на 21-м участке Троекуровского кладбища. Рядом с ним находятся могилы народной артистки России Нины Руслановой и народного артиста СССР Николая Сличенко. Слева расположена могила Анастасии Заворотнюк, которая скончалась от онкологии в конце мая 2024 года.

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Синоптик Варакин назвал самый холодный день в Москве на текущей неделе
Синоптик Варакин: самым холодным днем на текущей неделе станет воскресенье
12 февраля 2025, 17:22

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Февраль приближается к середине, и жители Москвы и области чувствуют похолодание. По сравнению с теплым январем это кажется настоящей зимой.
Начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» сообщил, что похолодания будут волнами.

«Похолодание будет до 21-го, до 22-го февраля. Вторая волна будет вначале третьей декады февраля, то есть температура ночью может опускаться до -14, -18 градусов, а днем -10, -14. Снежок ляжет от 1 до 3 сантиметров», — сообщил он.

По словам синоптика, воскресенье будет самым холодным днем на этой неделе.

«С понедельника до 19-го февраля опять ожидается небольшое повышение температуры. Легкий снежок в пределах одного миллиметра», — добавил он.

Он добавил, что запас снега уже не восполнится.

«Опять будет у погоды антициклонный характер. По осадкам мы недовыполним норму никак. То есть у нас сейчас 10% месячной нормы. Да, норма ниже, 44 мм, но мы не ждем каких-то обильных снегопадов», — отметил Варакин.

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Диетолог перечислил опасные последствия безуглеводной диеты
Диетолог Бобровский: безуглеводная диета опасна нарушением щитовидной железы
12 февраля 2025, 16:00

Фото: istockphoto/samael334

Люди продолжают экспериментировать с системой своего питания, и зачастую эти новшества оказываются для организма губительными.
Кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» назвал главные неприятные последствия безуглеводной диеты.
  1. Метаболические нарушения: кетоз или кетоацидоз — накопление кетоновых тел в крови, что создает мощную дополнительную нагрузку на почки и на печень. Далее это приводит к нарушению кислотно-щелочного баланса организма и увеличивает риск развития различных заболеваний, среди которых на первом месте стоит «подагра».
  2. Дефицит важных веществ: нехватка пищевых волокон, витаминов группы В, магния.
  3. Негативное влияние на органы: повышенная нагрузка на почки из-за избытка белка, риск обострения заболеваний сердечно-сосудистой системы, нарушение щитовидной железы, проблемы с пищеварительной системой из-за недостатка клетчатки.
  4. Психологические симптомы: утомляемость, слабость, проблемы с концентрацией внимания, раздражительность, подташнивание, головные боли.

По словам врача, не у всех будут появляться такие симптомы, однако никто не застрахован.

«Наибольшая опасность безуглеводной диеты для беременных и кормящих, для людей с заболеваниями почек, для диабетиков, для некоторых спортсменов и людей с нарушенной работой щитовидной железы», — заключил эксперт.

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В России с 1 марта изменится система оплаты за отопление: что нужно знать, новые тарифы ЖКХ
12 февраля 2025, 15:41

Фото: iStock/simpson

С 1 марта в России вступает в силу новое постановление, касающееся оплаты за отопление. На кого распространяется эта поправка и как изменятся цифры в платежках – в материале «Радио 1».

С 1 марта 2025 года в России изменится порядок оплаты за отопление


Член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский объяснил, что реформа начислений за отопление предназначена для повышения ясности расчетов для населения. Ранее равномерное распределение платежей на протяжении года вызывало недоумение у жителей, особенно летом, когда вопросы о целесообразности оплаты возникали наиболее часто.

Новые правила предполагают начисления только в период отопительного сезона. Это, по словам депутата, позволит владельцам жилья напрямую сопоставлять суммы в квитанциях с фактическими показаниями индивидуальных или общедомовых счетчиков, обеспечивая прозрачность и контроль за расходами. Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева считает, что новый порядок оплаты поможет снизить уровень недовольства и повысить доверие граждан к системе.

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Негативные последствия нового порядка оплаты


Несмотря на то, что новое правило призвано улучшить прозрачность расчетов, некоторые экономисты предупреждают о возможном увеличении платежей в холодный период. По их мнению, сокращение периода оплаты приведет к росту сумм за отопление зимой. В то же время летом, когда отопление не используется, расходы будут ниже.

Предполагается также, что изменение может негативно сказаться на ресурсоснабжающих организациях, которым необходимо финансирование для закупки топлива и проведения ремонтов в межсезонье. Переход на сезонную оплату может оставить их без средств для подготовки к зимнему периоду.


Как будет осуществляться оплата за отопление с 1 марта


С 1 марта оплата за отопление будет производиться только в те месяцы, когда происходит подача тепла. Это означает, что регионы больше не смогут использовать схему равномерной оплаты «по 1/12» на протяжении всего года.

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Системы расчета оплаты за отопления: какие существуют

В России в настоящее время функционируют две основные системы расчета за отопление: оплата по факту в отопительный сезон и равномерная оплата на протяжении всего года. Первая система более выгодна для потребителей, так как позволяет оплачивать только фактическое потребление, тогда как вторая может привести к переплатам в случае теплой зимы. Если в многоквартирном доме отсутствует общий счетчик, расчет будет производиться на основе нормативов, установленных местными властями.


Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля 2025 года


С 1 июля коммунальные услуги в среднем по стране подорожают на 11,9%. Правительство ранее утвердило средние размеры индексации платы за коммунальные услуги в различных регионах РФ, на которые ориентируются местные власти при повышении тарифов.

Наибольшее увеличение тарифов ожидается в Пермском крае (21,1%), Архангельской (20%) и Кемеровской (19,8%) областях, а также в Северной Осетии (19,1%). Наименьшие темпы роста тарифов зафиксированы в Амурской области (8,6%), Республике Алтай (8,8%) и Ханты-Мансийском автономном округе (9%). В Москве рост составит 15%, а в Санкт-Петербурге — 14,6%.

Кроме того, тарифы на электроэнергию для населения вырастут в среднем на 12,6%, а тарифы на газ с 1 июля будут проиндексированы на 10,3%.


Обязанность маркировки батарей с осени 2025


Этой осенью россиян могут обязать маркировать батареи в своих квартирах. Соответствующий законопроект был разработан Минпромторгом и опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов. В документе говорится об обязательной маркировке отопительных устройств, включая радиаторы центрального отопления и их секции, а также отопительные конвекторы.

В Минпромторге надеются, что данная инициатива поможет в борьбе с незаконным оборотом отопительных приборов и повысит безопасность потребителей. По итогам 2023 года нелегальный рынок в этой сфере составил 20%. С 2020 по 2023 год каждый четвертый прибор на рынке оказался фальсификатом. Кроме того, внедрение маркировки может принести российскому бюджету более 2,5 трлн рублей за шесть лет.

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Ученые предложили неожиданный способ очистки пляжей Анапы от мазута
Российские ученые предложили очистить пляжи Анапы от мазута с помощью бактерий
12 февраля 2025, 14:13

Фото: istockphoto/Elena Mishina

Российские ученые предложили очистить пляжи Анапы от мазута при помощи бактерий-нефтедеструкторов. С подобной инициативой выступила группа исследователей из Казанского федерального университета, сообщил научный сотрудник лаборатории Biocontrol КФУ Александр Гордеев.
В беседе с «Татар-информом» ученый отметил, что такие бактерии смогут справиться с остаточными загрязнениями, когда волонтеры и спасатели вывезут основную массу мазута с пляжей.
«Основой технологий биоремедиации загрязненных природных объектов являются бактерии-нефтедеструкторы, способные разлагать углеводороды, а также производимые ими биосурфактанты – поверхностно активные вещества микробиологического происхождения. <…> Наш подход применим к оставшемуся загрязнению. Это тот мазут, который невозможно извлечь вручную или механизированным трудом», — поделился Гордеев.
Ученые уже взяли пробы песка и после лабораторных испытаний подготовят свои предложения. По мнению Гордеева, для полной очистки пляжей при помощи бактерий понадобится не меньше года.

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В России прорабатывают возобновление авиасообщения между Татарстаном и Ираном
12 февраля 2025, 14:10

Фото: iStock/Sitikka

В России ведут переговоры о возобновлении прямого авиасообщения между Татарстаном и Ираном. Об этом сообщил генконсул Ирана в Казани Давуд Мирзахани в беседе с «Татар-информом».
По его словам, самыми перспективными направлениями совместной работы между российским регионом и Ираном являются сельское хозяйство, нефтегазохимическая промышленность и энергетика.
«Мы прилагаем все усилия, чтобы восстановить прямые рейсы из Казани в Тегеран. Мы надеемся, что у нас все получится в ближайшее время. Уверен, таким образом мы сможем улучшить взаимопонимание в сфере не только бизнеса, но и туризма», — поделился Мирзахани.
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