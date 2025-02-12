Якубович в слезах, скорбящий сын и могила Заворотнюк: как прошли тайные похороны Олега Стриженова

Леонид Якубович (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Сегодня, 12 февраля, в Москве прошло прощание с народным артистом СССР Олегом Стриженовым. Семья артиста настояла на том, чтобы похороны прошли без гражданской панихиды, и это решение якобы вызвано его последней волей. Как прошло траурное мероприятие расскажет «Радио 1».
Похороны Олега Стриженова
Олег Стриженов ушел из жизни 9 февраля на 96-м году. Как сообщили в Гильдии актеров кино, они были готовы предоставить Дом кино для публичного прощания, однако родственники артиста решили провести церемонию в закрытом формате.
«Это было его желание. Мы бы и Дом кино предоставили, но он хотел прощание в узком кругу», — отметили в гильдии.
Сын актера, кинорежиссер Александр Стриженов, объяснил, что его отец «не хотел лежать на сцене», поэтому семья отказалась от проведения панихиды в культурном учреждении.
«Отец всегда говорил, что хочет играть, а не лежать на сцене. Отпевание пройдет в храме Святителя Николая на Трех Горах. Этот обряд очень важен для посмертной участи души, и его проведет отец Владимир Волгин. После этого все желающие смогут сказать добрые слова о моем отце, возможно, на кладбище», — говорил он ранее в интервью KP.RU.
Что происходило на прощании со Стриженовым
Проститься с Олегом Стриженовым в храме Святителя Николая на Трех Горах собрались его друзья и родные. Сын артиста, вместе с супругой, телеведущей Екатериной Стриженовой, не смогли сдержать слез у входа в церковь. Они вспомнили последние годы жизни отца, отметив, что ему повезло увидеть рождение не только внуков, но и правнуков.
Александр Стриженов также поделился с журналистами подробностями о смерти отца, отметив, что тот покинул этот мир после долгой болезни.
«Он ушел по-христиански, причастившись, после достаточно продолжительного страдания. Мы не делились этой информацией ранее, так как это личная история», — пояснил сын.
На прощание со Стриженовым пришел и народный артист России Леонид Якубович. Он вошел на территорию храма с слезами на глазах, не произнося ни слова.
Где похоронили Олега Стриженова
Родственники актера долго обсуждали, где будет проходить его захоронение. Сначала планировалось, что он найдет покой на Новодевичьем кладбище, но в итоге было принято другое решение. Легендарного артиста похоронили на 21-м участке Троекуровского кладбища. Рядом с ним находятся могилы народной артистки России Нины Руслановой и народного артиста СССР Николая Сличенко. Слева расположена могила Анастасии Заворотнюк, которая скончалась от онкологии в конце мая 2024 года.
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