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97 лет Вячеславу Тихонову: трагическая судьба великого актёра, измены Мордюковой и наркозависимый сын

Вячеслав Тихонов (Фото: РИА Новости)

Вячеслав Тихонов (Фото: РИА Новости)

Сегодня, 8 февраля, исполнилось 97-летие со дня рождения выдающегося советского и российского актёра театра и кино, народного артиста СССР Вячеслава Тихонова. Возможно, кто-то и не знает фамилии этого актёра, но образ разведчика Макса Отто фон Штирлица в фильме «Семнадцать мгновений весны», созданный Тихоновым, знаком каждому.


О личной жизни и творческом пути народного артиста читайте в материале «Радио 1».

Биография Вячеслава Тихонова


Детство и юность


Вячеслав Тихонов, выдающийся советский и российский актёр, родился 8 февраля 1928 года в городе Павловском Посаде Московской губернии. Родители будущего актёра были представителями скромных профессий. Отец трудился механиком, а мать работала в детском саду воспитателем. Его детство прошло в сложных условиях: семья столкнулась с трудностями в годы войны. Несмотря на тяжёлые времена, его родители старались дать сыну образование и возможность развиваться.

Когда разразилась война, Тихонову было тринадцать лет. В школе, где он учился, разместили госпиталь для пострадавших, и учёба прекратилась. Родители отправили сына в профессиональное училище, где он освоил профессию токаря. После этого Тихонова на работу принял военный завод.

После отступления фашистских захватчиков от столицы в школах снова начались занятия. Родители хотели, чтобы их сын получил профессию, которая позволит ему зарабатывать на жизнь. Они видели его инженером или агрономом. Но сын мечтал стать артистом.

Начало карьеры


Вячеслав Тихонов (Фото: скриншот д/ф «О чём молчал Вячеслав Тихонов» Первый канал)

В 1944 году Тихонов приехал в Москву и поступил на подготовительные курсы Автомеханического института. Однако через год он решил перевестись во ВГИК, несмотря на сопротивление родителей. После второго тура его приняли на актёрский факультет, так как из-за войны не хватало юношей. Тихонов учился у Ольги Пыжиковой и Бориса Бибикова.

Роли в театре


Вячеслав Тихонов не достиг статуса театральной звезды, хотя для этого у него были все основания. В Театре-студии киноактера, где он провел целое десятилетие, режиссеры в основном акцентировали внимание на его яркой внешности, не раскрывая его творческий потенциал. Тем не менее, Тихонову удалось громко заявить о своем даровании, сыграв Медведя в спектакле «Обыкновенное чудо», поставленном Эрастом Павловичем Гариным по пьесе Е. Л. Шварца. Еще одной значимой работой в его театральной карьере стала роль Рябовского в чеховской пьесе «Попрыгунья», которая также привлекла внимание к его таланту.

Фильмы с Вячеславом Тихоновым


Вячеслав Тихонов (Фото: скриншот д/ф «О чём молчал Вячеслав Тихонов» Первый канал)

Будучи студентом, Вячеслав Тихонов снялся в фильме «Молодая гвардия» Сергея Герасимова, за что получил Сталинскую премию. В конце 50-х он стал популярен, но истинное признание пришло после роли Матвея Морозова в фильме Станислава Ростоцкого «Дело было в Пенькове». Тихонов сыграл множество значительных ролей в фильмах: «Майские звезды» и «На семи ветрах» Ростоцкого, «Жажда» Ташкова, «Мичман Панин» Швейцера, «Две жизни» Лукова, «Оптимистическая трагедия» Самсонова.

Роль князя Андрея Болконского в фильме «Война и мир» Сергея Бондарчука стала эпохальной для Тихонова. Работа над эпопеей заняла четыре года, и актер был недоволен своим образом: «Я считал, что Андрей Болконский в литературе более значительный, чем на экране, и хотел уходить из кино в театр». Однако образ Болконского не оставлял Тихонова до конца жизни. Киноэпопея получила множество наград, в том числе и премию «Оскар».

После «Войны и мира» Станислав Ростоцкий предложил Тихонову роль учителя Мельникова в фильме «Доживем до понедельника». В 70-е Тихонов сыграл роль Исаева в телесериале «Семнадцать мгновений весны», создав образ Штирлица. Через десять лет он исполнил похожую роль в сериале «ТАСС уполномочен заявить…».

Среди других известных работ Тихонова – роли в фильмах «Белый Бим Черное ухо», «По улицам комод водили», «Они сражались за Родину», «Убить дракона». В 90-е Тихонов снимался редко, в основном в фильмах, снятых специально для него: «Сочинение ко Дню Победы», «Андерсен. Жизнь без любви». Его последняя роль – Всеволод Константинович в фильме «Утомленные солнцем-2».

Личная жизнь Вячеслава Тихонова


Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов (Фото: скриншот д/ф «О чём молчал Вячеслав Тихонов» Первый канал)

В 1948 году, во время съёмок фильма «Молодая гвардия», Вячеслав Тихонов встретил Нонну Мордюкову. В тот момент они были просто коллегами, но Нонна сразу обратила внимание на привлекательность Вячеслава и захотела стать его спутницей.

У Нонны Мордюковой был взрывной характер. Алексей Тихонов не смог вовремя дать отпор, и они начали встречаться. Вскоре Нонна поняла, что беременна. Между молодыми актёрами не было большой любви, но они решили пожениться ради ребёнка. Однако очень быстро стало понятно, что этот брак был ошибкой.

«Я сразу поняла, что он мне активно, трагически не нужен. Но ребенок уже появился, и мы, по христианскому обычаю, стали жить вместе. Вернее, не жить, а мучиться — ни ему домой не хотелось, ни мне…», — значительно посже поделится с журналистами Мордюкова.

В 1950 году в семье актёров родился сын, которого назвали Владимиром. Однако спустя тринадцать лет совместной жизни брак распался из-за измен Мордюковой.

После развода с Нонной Тихонов порядка 3 лет жил холостяцкой жизнью, пока в 1966 году не встретил большую любовь, на которой и женился в 1967 году. Тамара Тихонова была специалистом в области филологии и занималась переводами с французского языка. Вторая супруга была моложе актёра на шестнадцать лет. В 1969 году у них родилась дочь Анна, и со временем супруга стала всё активнее ревновать мужа. В семье участились конфликты, которые перерастали в бурные ссоры. В итоге актёру запретили встречаться с сыном. На похороны Мордюковой Вячеслав не явился по той же причине.

Вячеслав и Тамара Тихоновы (Фото: скриншот д/ф «О чём молчал Вячеслав Тихонов» Первый канал)

Этот брак продлился до конца жизни актера, но счастья в нем не было давно. Супруги жили как соседи в коммунальной квартире, часто ругаясь на ровном месте. В середине 1990-х годов Тихонов решил отдохнуть от конфликтов и переехал в загородный дом в Подмосковье. Единственным верным другом в последние годы артиста была собака Степа.

Болезнь актера


В 1990 году ушёл из жизни Владимир Тихонов, сын известного актёра. Ходили слухи, что причиной его смерти стали проблемы с сердцем и злоупотребление наркотиками. Эта потеря сильно подорвала здоровье Мордюковой и Владислава Тихонова.

В 2002 году у артиста случился первый инфаркт, а в 2007 году он повторно обратился в больницу из-за болей в сердце. Спустя 2 года, в 2009 году, Тихонов был доставлен в клинику с повторным мелкоочаговым инфарктом миокарда. Случилось непредвиденное: у актёра возникли осложнения, которые потребовали срочной операции.
Операция прошла успешно, и врачи выразили надежду на улучшение состояния актёра. Но этого не случилось. Вячеслава Тихонова не стало 4 декабря 2009 года в Москве на 82-м году жизни.

Причины смерти Вячеслава Тихонова


Вячеслав Тихонов (Фото: скриншот д/ф «О чём молчал Вячеслав Тихонов» Первый канал)

Операция на сердце прошла успешно, но в силу возраста неожиданно отказали почки, потребовалась искусственная вентиляция легких. После смерти лечащий врач упомянул про одиночество актера.

«Свою роль сыграли и одиночество актера, и отсутствие должного ухода. Если бы рядом с ним были заботливые жена и дочь, этот уход можно было бы отсрочить. Но, увы – они продолжали жить каждая своей жизнью…», – поделился с журналистами врач.

Известно, что артист завещал, чтобы его похоронили рядом с сыном Владимиром. Однако это могло привести к тому, что рядом оказалась бы могила Нонны Мордюковой. Поэтому семья приняла решение, которое соответствовало их желаниям: Тихонова похоронили на Новодевичьем кладбище.

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#статьи
Наташа Королева оплачивает операции своей невестки-стриптизерши: лечение может стоить около 10 миллионов рублей
09 февраля 2025, 00:47

Наташа Королева (Фото: Телеграм korolevastar)

Певица Наташа Королева помогает с многомиллионным лечением своей невестке-стриптизерше, которая недавно перенесла тяжелую операцию. Девушке нарастили кость на верхней челюсти, что является лишь началом длительного процесса выздоровления.
Невестке артистки Мелиссе потребовалось хирургическое вмешательство из-за неправильного расположения кости черепа. Сама Наташа прокомментировала ситуацию с лечением девушки так:

«Только первые этапы начались. Держится, молодец. Она пациент сложный, не каждый врач берется. Маленькими шагами мы идем к тому, что устраняем ту проблему, которая у нее много лет», — поделилась Королева с журналистами программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Как пишут Starhit, общая сумма работ может обойтись до 10 миллионов рублей. Сама певица призналась, что помогает с лечением своей невестке, при этом часть реабилитации оплачивает сама Мелисса. Наташа дала понять, что не жалеет денег на избранницу своего сына. При чем артистка отметила неординарность болезни девушки.

Мелисса и Архип Глушко (Фото: Инстаграм* @mellisa_foxs_)

Сама Наташа надеется на дальнейшую операцию по квоте, так недавно Мелисса стала москвичкой. К тому же семье удалось найти опытного заинтересованного врача. Девушке придется нарастить нижнюю челюсть. Для этого потребуется 18-20 сантиметров малоберцовой кости с мышцами и сосудами с ноги самой Мелисы. Подобные операции являются одними из самых сложных и могут длиться до 14 часов.

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Умер актер из «Грязных танцев» Тони Робертс
08 февраля 2025, 20:55

Фото: istockphoto/Lukasz Kochanek

На 86-м году жизни скончался американский актер Тони Робертс, известный зрителю по фильму «Грязные танцы». Как уточнили журналисты THR, мужчина умер от осложнений на фоне онкологии. Робертс ушел из жизни накануне в пятницу, 7 февраля, находясь в своем доме на Манхэттене.
Тони Робертс родился в Нью-Йорке 22 октября 1939 года. Будущая звезда кинематографа окончил Северо-Западный университет, а также Высшую искусствоведческо-музыкальную школу.

В послужном списке актера значится свыше 90 работ. Впервые Робертс появился на экране во второй половине 1950-х.

Робертс также знаменит по фильмам «Закон и порядок», «Лови момент», «Она написала убийство».

Ранее стало известно о смерти хирурга-онколога Михаила Давыдова.

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На какие жертвы ради съемок пошла Ксения Лукьянчикова: успех звезды фильма «Красная королева»
08 февраля 2025, 18:49

Ксения Лукьянчикова (Фото: Инстаграм* @lukyanchikovaksenia)

Ксения Лукьянчикова — российская актриса, которая прославилась благодаря роли манекенщицы в телесериале «Красная королева». Помимо этой картины, на счету Ксении есть и другие рейтинговые проекты.
Как складывается карьера и личная жизнь артистки, расскажет редакция «Радио 1».

Биография


Ксения Лукьянчикова родилась 15 января 1993 года в Санкт-Петербурге. Она выросла в семье работника пожарной службы и преподавателя музыки. Воспитанием будущей звезды часто занималась бабушка.

С ранних лет девочка демонстрировала неплохие вокальные данные, затем обучалась в студии вокала Галины Вишневской. Спустя время Ксения перешла в другое творческое учебное заведение — театральную студию «Рубикон».

После окончания средней школы в 2010 году Лукьянчикова поступила в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Примечательно, что уже во время учебы она играла на театральной сцене в знаменитых постановках: «Дядя Ваня», «Король Лир», «Драма на охоте» и других.

После получения диплома Ксения переехала в столицу, где вошла в труппу московского театра «Практика». В это же время начались ее первые шаги в кинокарьере.

Творческая деятельность


Дебютом Ксении в кинематографе стала главная роль в сериале «Красная королева», где ей досталась главная роль манекенщицы Регины Барской. Прототипом главной героини в этой картине стала советская манекенщица Регина Збарская.

Ксения Лукьянчикова (Фото: кадр из сериала «Красная королева»)

Ради роли девушке пришлось пойти на некоторые жертвы. Если рост позволял Лукьянчиковой вписываться в этот образ, то лишние 15 килограмм пришлось скидывать. Работа Ксении была оценена по достоинству. На Международном фестивале «17 мгновений весны» имени Вячеслава Тихонова актриса получила первую премию за лучшую женскую роль в телесериале.

В 2016 году Ксения сыграла главную роль в сериале «Осиное гнездо». Она также снималась в исторической драме «Крылья империи» и детективном триллере «Тайна и ложь».

В фильмографии Лукьянчиковой насчитывается более 20 работ.

Личная жизнь


В 2016 году стало известно, что Ксения состоит в отношениях с актером Иваном Жвакиным, с которым познакомилась во время съемок в сериале «Молодежка». По данным СМИ, актеры планировали пожениться, но в 2020 году влюбленные расстались.

В 2023 году в одном из интервью артистка рассказала, что ее сердце не свободно. Однако имя избранника она не назвала, лишь отметила, что он не из творческой сферы.

Ксения Лукьянчикова сейчас


Сейчас Ксения Лукьянчикова продолжает совмещать съемки в кино с работой за диджейским пультом — в этом амплуа девушка стала звездой популярных ночных клубов, и ее сеты собирают немало постоянных поклонников. Ксения выступает под псевдонимом Black Mamba.

Ксения Лукьянчикова (Фото: Инстаграм* @lukyanchikovaksenia)

На экранах актрису можно увидеть в кинопроектах самых разных жанров. Весной 2024 года Ксения появилась во второстепенной роли в комедийной мелодраме «Любви не бывает?».

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Слухи об ориентации, позднее счастье и карьера в кино: где сейчас актер из «Не родись красивой» Виталий Егоров
08 февраля 2025, 18:02

Виталий Егоров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Заслуженный артист России Виталий Егоров после начала спецоперации на Украине пропал из поля зрения поклонников и средств массовой информации.
Подробности о том, чем актер занимается сегодня и что известно о его личной жизни — в материале «Радио 1».

Биографические данные


Виталий Егоров родился 20 декабря 1968 года в Корсуне-Шевченковском Черкасской области. Его отец работал водителем, а мама трудилась поваром. С малых лет Виталий был приучен к труду. В школьные годы ему нравилось изучение точных наук и занятия спортом.

Несмотря на тот факт, что из Егорова мог бы получиться опытный инженер, в 15 лет он решил отправиться в Днепропетровск, где стал студентом театрального училища. Затем Виталий продолжил обучение в музыкально-драматическом театре в Одессе. Оттуда его забрали в армию — он служил в Театре Армии и после двух лет службы ушел сержантом в запас.

После демобилизации Виталий поступил в Школу-студию МХАТ.

Начало творческого пути


Виталий довольно часто играл в постановках. Его можно было увидеть в таких спектаклях, как: «Идиот» и «На дне», «Матросская тишина» и «Страсти по Бумбарашу.

Дебют Егорова в кино состоялся в 2001 году. Он сыграл в фильме «Антикиллер». Всеобщую популярность Виталию принесла роль в нашумевшим на тот момент сериале «Не родись красивой», где Егорову досталась роль модельера Милко.

Виталий Егоров (Фото: кадр из сериала «Не родись красивой»)

Вскоре после этого актер появился в сериале «Цыганки», а затем в проекте «Дыши со мной». Егоров также снялся в шестом сезоне сериала «Кухня». Всего в его фильмографии насчитывается более 50 работ.

Личная жизнь


Так как Егорову на протяжении длительного времени не удавалось найти свою любовь, некоторые посчитали, что он является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации*. Истинное счастье артист обрел в тридцать девять лет. Виталий женился на девушке по имени Наталья, которая занимала должность редактора на телевидении. Она родила актеру двух дочерей Анну и Марию.

Последние новости


Несколько лет назад Виталий Егоров сообщил, что он завершил строительство большого дома в Калужской области, а также закончил благоустройство участка.

В 2023 году режиссеры пригласили актера на съемки сериала «Раневская», и стоит отметить, что мужчина блестяще справился с предложенной ролью.

Виталий Егоров (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Артист не ведет страницы в социальных сетях и не комментирует политические события. Некоторые фанаты Виталия утверждают, что он перестал появляться в поле зрения СМИ из-за конфликта России и Украины.

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«Связаны на всю жизнь»: Ольга Дибцева о разводе с мужем
Актриса Ольга Дибцева назвала сложным развод с Бочаровым
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Актриса Ольга Дибцева объявила о расставании с мужем Романом Бочаровым осенью 2023 года. Пара воспитывала дочку Серафиму, однако спустя четыре года после появления ребенка на свет, брак распался. По словам Ольги, у нее не получалось найти общий язык с супругом.
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