Прощание с народным артистом СССР Олегом Стриженовым проходит в Москве

Олег Стриженов в фильме «Земля до востребования» (Фото: РИА Новости)
С народным артистом СССР Олегом Стриженовым прощаются в столице. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на своего корреспондента. Поклонники актера собрались в храме Святителя Николая на Трех Горах.
Стриженова не стало на 96-м году жизни в минувшее воскресенье, 9 февраля. Похороны актера пройдут на Троекуровском кладбище Москвы.
В субботу, 8 февраля, стало известно о плановой госпитализации Стриженова.
Стриженов стал народным артистом СССР в 1988 году, является лауреатом «Золотого орла» (2009) за вклад в кинематограф и многих других театральных премий.
Входил в Национальную академию кинематографических искусств и наук РФ.
Ранее сообщалось об открытии наследственного дела после смерти ведущего КВН Александра Маслякова.
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В субботу, 8 февраля, стало известно о плановой госпитализации Стриженова.
Стриженов стал народным артистом СССР в 1988 году, является лауреатом «Золотого орла» (2009) за вклад в кинематограф и многих других театральных премий.
Входил в Национальную академию кинематографических искусств и наук РФ.
Ранее сообщалось об открытии наследственного дела после смерти ведущего КВН Александра Маслякова.
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Никита Кротов