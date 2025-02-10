Трагедия с дочерью и обвинения в меркантильности: зачем молодая Юлия Высоцкая вышла замуж за 58-летнего Андрея Кончаловского

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая (фото: Instagram*@andrei_konchalovsky)
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский — одна из самых обсуждаемых пар российского шоу-бизнеса. Их союз существует уже более 25 лет, и несмотря на значительную разницу в возрасте (Кончаловский старше Высоцкой на 36 лет), их отношения остаются в центре внимания. Пара вызывает не только восхищение, но и вопросы. Что именно удерживает Юлию в браке с Кончаловским, расскажет «Радио 1».
Фиктивно вышла замуж ради карьеры
Юлия Высоцкая родилась в Новочеркасске, но из-за работы её отчима, военного, она часто меняла место жительства, побывав в разных странах и сменив семь школ. С юных лет мечтала стать актрисой, и когда в Баку открылась творческая студия при Русском драмтеатре, она решила пройти прослушивание. Её быстро приняли, и это стало отправной точкой её карьеры.
После окончания школы Юлия не решилась поступить в московские университеты и выбрала Белорусскую академию искусств, которую окончила с отличием. Однако она столкнулась с трудностями, так как для работы в театре ей требовалось гражданство. В решении этой проблемы ей помог друг Анатолий Кот, оформив фиктивный брак, что открыло ей путь в театральную профессию.
Юлия Высоцкая (фото: Instagram*@juliavysotskayaofficial)
«Чтобы получить гражданство, легче всего было выйти замуж за кого-нибудь из минчан. Мы хорошо знали друг друга, дружили. И я не видел проблемы в том, чтобы помочь ей», — рассказал Кот.
Первые роли в кино не принесли ей успеха, но настоящий прорыв произошёл после фильма Андрея Кончаловского «Дом дураков». Тогда она получила приз за лучшую женскую роль. С этого момента Юлия стала активно сниматься в фильмах Кончаловского и работать в театре имени Моссовета.
Кроме актёрской карьеры, Высоцкая создала популярное кулинарное шоу «Едим дома!», написала несколько книг с рецептами и открыла рестораны.
Юлия Высоцкая (фото: Instagram*@juliavysotskayaofficial)
Трагическая смерть возлюбленного
Долгое время Юлия любила актёра Игоря Сидоренко. Они были вместе шесть лет, но многие считали, что Игорь не подходит Юлии: он часто злоупотреблял алкоголем, что приводило к ссорам и конфликтам.
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После разрыва с Юлией жизнь Игоря пошла на спад — он всё больше пил, женился и стал отцом, но не смог избавиться от старых привычек.
Игорь погиб в Молодечно, получив смертельный удар на одной из вечеринок. Преступник так и не был найден. Это случилось спустя несколько лет после расставания с Юлией, и она не пришла на его похороны, предпочтя оставить все в прошлом.
Встреча с Андреем Кончаловским
В 1996 году Юлия познакомилась с режиссёром Андреем Кончаловским на фестивале «Кинотавр». Ей было 22 года, ему — 58. На тот момент он был в четвёртый раз женат, но между ними возникла настоящая искра. Они провели вечер вместе, а вскоре поехали в Турцию, не в силах расстаться.
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая (фото: Instagram*@juliavysotskayaofficial)
Их отношения развивались стремительно: после совместной поездки в Великобританию, Андрей развёлся с Мартыновой, а Юлия забеременела. Их свадьба была очень простой: Юлия пришла в загс в джинсах, и им не было важно проводить торжественную церемонию.
«Я вообще не хотела замуж — ни за него, ни за кого другого. У меня тогда была одна страсть — театр, и мечтала я только об одном — стать артисткой. Но Кончаловский во мне это сломал. Сейчас я по-прежнему трепетно отношусь к театру, он значит для меня очень много, но ни за что не смогу сказать, что профессия стоит на первом месте. Важнее всего для меня дети и он, муж», — признавалась актриса спустя десять лет брака.
Родные Юлии переживали из-за разницы в возрасте — 36 лет, а её дед даже заплакал, узнав, что она выходит замуж за Андрея, а не за Егора Кончаловского. Однако эти переживания оказались беспочвенными.
«Думаю, до конца я Юлю еще не узнал, но все равно знаю ее с пятилетнего возраста. Все ее состояния: девочки, подростка, девушки, молодой женщины и, наконец, матери двух моих детей — они все стоят перед моим взором. И это знание не отдельных сторон личности, а всеобъемлющее — то, что я сегодня могу назвать любовью», — отмечал Кончаловский спустя 20 лет брака.
Юлия Высоцкая и Егор Кончаловский (фото: Instagram*@juliavysotskayaofficial)
Дочь Высоцкой и Кончаловского в коме
Всего у пары двое детей: дочь Мария и сын Пётр. В 2013 году в прессе всколыхнулась новость о страшной аварии, в которую попали Андрей Кончаловский и его дочь.
Всё произошло во Франции, когда режиссёр, находясь за рулём арендованного «Мерседеса», не справился с управлением. Машина вылетела на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с другим автомобилем. Андрей, к счастью, не пострадал, а вот 14-летняя Маша, не пристёгнутая ремнём безопасности, получила тяжёлую черепно-мозговую травму. Её срочно госпитализировали в Марсель, где ввели в медикаментозную кому.
Андрей Кончаловский, Юлия Высоцкая и их сын Петр (фото: РИА Новости / Татьяна Волобуева)
Новость о состоянии Марии вызвала бурю слухов. Родители старались оградить её от лишнего внимания прессы, делая всё возможное для её восстановления.
«Моя цель, чтобы дочь выздоровела. Это является сущностью моей жизни и Юлиной. И эта вера неумолима», — подчеркнул режиссер в программе «Познер».
В 2015 году Юлия Высоцкая поделилась с журналом Tatler информацией о состоянии своей дочери. Она отметила, что жизнь семьи изменилась кардинально, и призналась, что процесс восстановления проходит достаточно медленно.
«Нам с самого начала говорили, что оно будет очень и очень долгим. И это бесконечная работа — и Маши, и наша... Трудно понять, есть ли свет в конце тоннеля. Я постоянно работаю над собой, чтобы его разглядеть. И убедить всех, что он есть. Никуда и никогда нельзя транслировать уныние! Все в радиусе пяти километров от Машиной комнаты должно быть наполнено энергией созидания», — говорила актриса.
Мама Юлии сообщила, что трагедия только укрепила их отношения. В 2019 году супруги обвенчались.
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая (фото: Instagram*@juliavysotskayaofficial)
Обвиняли в меркантильности
Многие высказывали сомнения по поводу искренности чувств Юлии Высоцкой, обвиняя её в меркантильности, стремлении к деньгам и славе.
«Действительно, в то время, когда наш роман только начинался, почти все подозревали Юльку в неискренности, в фальши — мол, нашла себе немолодого человека с деньгами, позарилась на богатство и славу», — говорил Кончаловский.
Однако Юлия сама прокомментировала ситуацию, подчеркнув, что если бы её главной целью была выгода, она вполне могла бы начать роман с Марком Рудинштейном.
«Кинопродюсер, организатор фестиваля, может и на роли продвинуть, и кинопремиями обеспечить. Но разве в этом дело? Просто когда смотришь на Андрея Сергеевича, да еще и слушаешь его, не влюбиться невозможно. И тут нет разницы, кем работает этот мужчина. Ну, был бы он учителем или врачом, инженером, архитектором, музыкантом», — отметила Высоцкая.
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая (фото: Instagram*@andrei_konchalovsky)
Секрет долгих отношений
Режиссер уверен, что без любви и «единения душ» их отношения не продлились бы столько лет. При этом Кончаловский признает, что разница в возрасте, возможно, сыграла роль в сохранении их связи.
«Бывает, мы страшно поругаемся с Юлей, по самым разным причинам, кстати, как правило, пустяковым. Но это, я думаю, часть нормальной жизни, без этого невозможно существовать вместе. Мы же личности, у каждого свои интересы, и иногда, отстаивая собственные территории, по отношению друг к другу поступаем неправильно. Важно, что мы усвоили самое главное: нельзя расставаться в скандале», — признавался Кончаловский.
Юлия уверена, что в браке важны компромиссы, такт и умение работать над собой.
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