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Трагедия с дочерью и обвинения в меркантильности: зачем молодая Юлия Высоцкая вышла замуж за 58-летнего Андрея Кончаловского

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая (фото: Instagram*@andrei_konchalovsky)

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая (фото: Instagram*@andrei_konchalovsky)

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский — одна из самых обсуждаемых пар российского шоу-бизнеса. Их союз существует уже более 25 лет, и несмотря на значительную разницу в возрасте (Кончаловский старше Высоцкой на 36 лет), их отношения остаются в центре внимания. Пара вызывает не только восхищение, но и вопросы. Что именно удерживает Юлию в браке с Кончаловским, расскажет «Радио 1».

Фиктивно вышла замуж ради карьеры


Юлия Высоцкая родилась в Новочеркасске, но из-за работы её отчима, военного, она часто меняла место жительства, побывав в разных странах и сменив семь школ. С юных лет мечтала стать актрисой, и когда в Баку открылась творческая студия при Русском драмтеатре, она решила пройти прослушивание. Её быстро приняли, и это стало отправной точкой её карьеры.



После окончания школы Юлия не решилась поступить в московские университеты и выбрала Белорусскую академию искусств, которую окончила с отличием. Однако она столкнулась с трудностями, так как для работы в театре ей требовалось гражданство. В решении этой проблемы ей помог друг Анатолий Кот, оформив фиктивный брак, что открыло ей путь в театральную профессию.

Юлия Высоцкая (фото: Instagram*@juliavysotskayaofficial)

«Чтобы получить гражданство, легче всего было выйти замуж за кого-нибудь из минчан. Мы хорошо знали друг друга, дружили. И я не видел проблемы в том, чтобы помочь ей», — рассказал Кот.

Первые роли в кино не принесли ей успеха, но настоящий прорыв произошёл после фильма Андрея Кончаловского «Дом дураков». Тогда она получила приз за лучшую женскую роль. С этого момента Юлия стала активно сниматься в фильмах Кончаловского и работать в театре имени Моссовета.

Кроме актёрской карьеры, Высоцкая создала популярное кулинарное шоу «Едим дома!», написала несколько книг с рецептами и открыла рестораны.

Юлия Высоцкая (фото: Instagram*@juliavysotskayaofficial)

Трагическая смерть возлюбленного


Долгое время Юлия любила актёра Игоря Сидоренко. Они были вместе шесть лет, но многие считали, что Игорь не подходит Юлии: он часто злоупотреблял алкоголем, что приводило к ссорам и конфликтам.

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После разрыва с Юлией жизнь Игоря пошла на спад — он всё больше пил, женился и стал отцом, но не смог избавиться от старых привычек.

Игорь погиб в Молодечно, получив смертельный удар на одной из вечеринок. Преступник так и не был найден. Это случилось спустя несколько лет после расставания с Юлией, и она не пришла на его похороны, предпочтя оставить все в прошлом.

Встреча с Андреем Кончаловским


В 1996 году Юлия познакомилась с режиссёром Андреем Кончаловским на фестивале «Кинотавр». Ей было 22 года, ему — 58. На тот момент он был в четвёртый раз женат, но между ними возникла настоящая искра. Они провели вечер вместе, а вскоре поехали в Турцию, не в силах расстаться.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая (фото: Instagram*@juliavysotskayaofficial)

Их отношения развивались стремительно: после совместной поездки в Великобританию, Андрей развёлся с Мартыновой, а Юлия забеременела. Их свадьба была очень простой: Юлия пришла в загс в джинсах, и им не было важно проводить торжественную церемонию.

«Я вообще не хотела замуж — ни за него, ни за кого другого. У меня тогда была одна страсть — театр, и мечтала я только об одном — стать артисткой. Но Кончаловский во мне это сломал. Сейчас я по-прежнему трепетно отношусь к театру, он значит для меня очень много, но ни за что не смогу сказать, что профессия стоит на первом месте. Важнее всего для меня дети и он, муж», — признавалась актриса спустя десять лет брака.

Родные Юлии переживали из-за разницы в возрасте — 36 лет, а её дед даже заплакал, узнав, что она выходит замуж за Андрея, а не за Егора Кончаловского. Однако эти переживания оказались беспочвенными.

«Думаю, до конца я Юлю еще не узнал, но все равно знаю ее с пятилетнего возраста. Все ее состояния: девочки, подростка, девушки, молодой женщины и, наконец, матери двух моих детей — они все стоят перед моим взором. И это знание не отдельных сторон личности, а всеобъемлющее — то, что я сегодня могу назвать любовью», — отмечал Кончаловский спустя 20 лет брака.

Юлия Высоцкая и Егор Кончаловский (фото: Instagram*@juliavysotskayaofficial)

Дочь Высоцкой и Кончаловского в коме


Всего у пары двое детей: дочь Мария и сын Пётр. В 2013 году в прессе всколыхнулась новость о страшной аварии, в которую попали Андрей Кончаловский и его дочь.

Всё произошло во Франции, когда режиссёр, находясь за рулём арендованного «Мерседеса», не справился с управлением. Машина вылетела на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с другим автомобилем. Андрей, к счастью, не пострадал, а вот 14-летняя Маша, не пристёгнутая ремнём безопасности, получила тяжёлую черепно-мозговую травму. Её срочно госпитализировали в Марсель, где ввели в медикаментозную кому.

Андрей Кончаловский, Юлия Высоцкая и их сын Петр (фото: РИА Новости / Татьяна Волобуева)

Новость о состоянии Марии вызвала бурю слухов. Родители старались оградить её от лишнего внимания прессы, делая всё возможное для её восстановления.

«Моя цель, чтобы дочь выздоровела. Это является сущностью моей жизни и Юлиной. И эта вера неумолима», — подчеркнул режиссер в программе «Познер».

В 2015 году Юлия Высоцкая поделилась с журналом Tatler информацией о состоянии своей дочери. Она отметила, что жизнь семьи изменилась кардинально, и призналась, что процесс восстановления проходит достаточно медленно.

«Нам с самого начала говорили, что оно будет очень и очень долгим. И это бесконечная работа — и Маши, и наша... Трудно понять, есть ли свет в конце тоннеля. Я постоянно работаю над собой, чтобы его разглядеть. И убедить всех, что он есть. Никуда и никогда нельзя транслировать уныние! Все в радиусе пяти километров от Машиной комнаты должно быть наполнено энергией созидания», — говорила актриса.

Мама Юлии сообщила, что трагедия только укрепила их отношения. В 2019 году супруги обвенчались.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая (фото: Instagram*@juliavysotskayaofficial)

Обвиняли в меркантильности


Многие высказывали сомнения по поводу искренности чувств Юлии Высоцкой, обвиняя её в меркантильности, стремлении к деньгам и славе.

«Действительно, в то время, когда наш роман только начинался, почти все подозревали Юльку в неискренности, в фальши — мол, нашла себе немолодого человека с деньгами, позарилась на богатство и славу», — говорил Кончаловский.

Однако Юлия сама прокомментировала ситуацию, подчеркнув, что если бы её главной целью была выгода, она вполне могла бы начать роман с Марком Рудинштейном.

«Кинопродюсер, организатор фестиваля, может и на роли продвинуть, и кинопремиями обеспечить. Но разве в этом дело? Просто когда смотришь на Андрея Сергеевича, да еще и слушаешь его, не влюбиться невозможно. И тут нет разницы, кем работает этот мужчина. Ну, был бы он учителем или врачом, инженером, архитектором, музыкантом», — отметила Высоцкая.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая (фото: Instagram*@andrei_konchalovsky)

Секрет долгих отношений


Режиссер уверен, что без любви и «единения душ» их отношения не продлились бы столько лет. При этом Кончаловский признает, что разница в возрасте, возможно, сыграла роль в сохранении их связи.

«Бывает, мы страшно поругаемся с Юлей, по самым разным причинам, кстати, как правило, пустяковым. Но это, я думаю, часть нормальной жизни, без этого невозможно существовать вместе. Мы же личности, у каждого свои интересы, и иногда, отстаивая собственные территории, по отношению друг к другу поступаем неправильно. Важно, что мы усвоили самое главное: нельзя расставаться в скандале», — признавался Кончаловский.

Юлия уверена, что в браке важны компромиссы, такт и умение работать над собой.

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#актриса
«Дай бог всем такого же вайба»: Валентина Иванова показала фото с Тимати из Франции
10 февраля 2025, 21:59

Тимати и Валентина Иванова (Фото: Инстаграм* @halfbloodval)

Модель Валентина Иванова опубликовала свежие фотографии с рэпером Тимати. В личном блоге возлюбленная артиста поделилась несколькими роскошными кадрами с романтической поездки во Францию. Поклонники пришли в полный восторг от кадров.
«Самая стильная и красивая пара», «Первый раз хвалю выбор Тимати. Очень клевая», «Ну это просто огонь», «Дай бог всем такого же вайба», «Красивая пара. Две шикарные личности», — подчеркнули подписчики в комментариях под постом Валентины.

Некоторые фанаты отметили, что она на этих кадрах выглядит особенно роскошно.

В других своих публикациях Иванова писала, что у нее в архиве много фотографий с поездки.

«Париж — город любви, французских поцелуев и хрустящих круассанов», — обратила внимание возлюбленная Тимати.

Ранее сообщалось, что турецкий актер Бурак Озчивит прилетел в РФ для участия в двух концертах. Он сфотографировался в шапке-ушанке.

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#париж
#поездки
#франция
#отношения
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«Мне очень больно и очень плохо»: Алёна Водонаева вспоминает погибшего на СВО жениха
10 февраля 2025, 21:56

Алёна Водонаева и Антон Коротков (фото: Telegram @Avodonaeva)

Сегодня стало известно о гибели в зоне СВО бывшего возлюбленного Алёны Водонаевой Антона Короткова. В своём Telegram-канале телеведущая опубликовала большой пост, в котором рассказала о своих чувствах и отношениях с бывшим.
«Мне очень больно и очень плохо. Моя мама весь день плачет, мои родители хорошо знали Антона, прекрасно к нему относились», – написала Водонаева.
Она вспомнила, что отношения с Коротковым у неё складывались непросто. Пара часто ссорилась, ревновала и постоянно что-то выясняла. В итоге они очень тяжело расставались, при этом продолжая любить друг друга. После этого Алёна и Антон не общались, а журналистка, к тому же, назло ему вышла замуж.

Водонаева отметила, что их отношения начались в 2015 году. Это была любовь с первого взгляда, романтика и драма. В июне того же года девушка забеременела, что невероятно осчастливило возлюбленных. Однако беременность оказалась внематочной и телеведущей удалили единственную трубу, из-за чего она больше никогда не сможет иметь детей.

Коротков сделал предложение Водонаевой. Свадьбу назначили на красивую дату 17.07.2017, однако в 2016 году они расстались.

«Светлая память», – написала в заключение Водонаева.
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#родители
#любовь
#память
#отношения
#сво
#беременность
#смерть
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Блейк Лайвли и Тейлор Свифт больше не подруги
10 февраля 2025, 21:34

Блейк Лайвли (Фото: Инстаграм* @blakelively)

Американская актриса Блейк Лайвли перестала общаться с близкой подругой, певицей Тейлор Свифт, сообщило издание Daily Mail.
Уточнялось, что Блейк не было в люксовой ложе «Супербоула – 2025», откуда Тейлор обычно смотрит за игрой возлюбленного Трэвиса Келси. Обычно исполнительница хита «Shake it off» отдыхает там со своими близкими людьми. Раньше Лайвли была в их числе.

При этом инсайдеры издания отметили, что Блейк не посетила мероприятие не только потому, что ее не пригласили. Актриса в принципе ограничила свои выходы в свет после скандала с режиссером Джастином Бальдони.

Стоит напомнить, что конфликт между Джастином Бальдони и Блейк Лайвли начался на съемках картины «Все закончится на нас». В декабре артистка подала в суд на постановщика и обвинила его в сексуальных домогательствах, клевете. После этого селебрити стали публиковать встречные иски против друг друга.

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Полиция Индии помешала Эду Ширану исполнить свой хит Shape of You

Бали-бей из «Великолепного века» снова прилетел в Россию и сфотографировался в шапке-ушанке

*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
#актриса
#певица
#сша
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«Удостоился огромной чести»: Станислав Садальский рассказал, что Алла Пугачёва добавила его в друзья
10 февраля 2025, 21:26

Алла Пугачёва (фото: Instagram** @alla_orfey)

Актёр Станислав Садальский поделился, что певица Алла Пугачёва добавила его в друзья в соцсетях. Действительно, в числе его 130 тысяч подписчиков есть и артистка.
Садальский написал в личном блоге, что удостоился большой чести быть принятым в друзья Пугачёвой, которую он «никогда не предавал и не предаст».

Станислав Садальский (фото: ​РИА Новости/Александр Натрускин)

Свои слова актёр сопроводил фотографией в фуражке и песней Примадонны под названием «И исчезнет грусть».

«Дай мне, Боже, чуть побольше счастья и любви. И друзей хороших тоже, чтоб не подвели», – поётся в композиции.
Поклонники принялись поздравлять артиста, а некоторые отметили, что «это ответственность». Садальскому указали на то, что теперь будет не так удобно говорить о Максиме Галкине* плохие вещи. «Или же вы останетесь до конца честным и принципиальным?», – уточнили у артиста.

Также в соцсетях указали на тонкий сарказм в посте Садальского о подписке Пугачёвой.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
**запрещён в РФ
#актёр
#соцсети
#алла пугачёва
#максим галкин
#шоу-бизнес
#израиль
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Полиция Индии помешала Эду Ширану исполнить свой хит Shape of You
10 февраля 2025, 21:16

Эд Ширан (Фото: Инстаграм* @teddysphotos)

Полиция Индии остановила уличное выступление британского исполнителя Эда Ширана в городе Бангалор, сообщила газета The Guardian.
Отмечалось, что музыкант играл на гитаре и исполнял свой хит Shape of You. Вдруг к нему подошел работник правоохранительных органов и выключил микрофон. Полицейские уточнили, что организаторам концерта было отказано в разрешении на его проведение из-за того, что эта улица традиционно чрезмерно оживленная.

«Я отказался дать разрешение, потому что на Черч-стрит очень много людей. Вот почему его попросили освободить место», — обратил внимание представитель полиции.

Позднее Эд Ширан отметил, что его коллектив получил официальное разрешение на выступление.

Стоит напомнить, что Эд Ширан — кавалер ордена Британской империи и четырехкратный лауреат «Грэмми».

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#концерт
#певец
#индия
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