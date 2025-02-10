Трагедия с дочерью и обвинения в меркантильности: зачем молодая Юлия Высоцкая вышла замуж за 58-летнего Андрея Кончаловского

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский — одна из самых обсуждаемых пар российского шоу-бизнеса. Их союз существует уже более 25 лет, и несмотря на значительную разницу в возрасте (Кончаловский старше Высоцкой на 36 лет), их отношения остаются в центре внимания. Пара вызывает не только восхищение, но и вопросы. Что именно удерживает Юлию в браке с Кончаловским, расскажет «Радио 1».