Путин созвонился с восьмилетней девочкой, мечтавшей побывать на Байкале

Фото: kremlin.ru
Российский лидер Владимир Путин позвонил восьмилетней девочке, которая мечтала побывать на Байкале, об этом сообщает «РИА Новости».
Напомним, 4 декабря Владимир Путин в очередной раз присоединился к благотворительной акции «Ёлка желаний». Она создана для исполнения заветных мечт детей, которые оказались в непростой жизненной ситуации. Президент выбрал три шара-открытки с именами детей, желания которых пообещал исполнить российский лидер.
Президент созвонился со всеми тремя детьми, имена которых оказались на шарах, в том числе и с восьмилетней Кристиной из Южно-Сахалинска. Девочка хотела оказаться на озере Байкал.
Кристина отправилась в путешествие мечты во время новогодних каникул. Ей удалось виртуально погрузиться на дно глубочайшего российского озера, а также побывать на истоке реки Ангара.
Кристина сказал Владимиру Путину, что ей всё очень понравилось.
Читайте также:
Путин поговорил по телефону с 11-летним участником «Ёлки желаний» Мирошниченко
Губернатор Воробьев исполнит три детские мечты с кремлёвской «Ёлки желаний»
Глава УФСИН Подмосковья Ветров исполнил мечту ребёнка в рамках акции «Елка желаний»
Президент созвонился со всеми тремя детьми, имена которых оказались на шарах, в том числе и с восьмилетней Кристиной из Южно-Сахалинска. Девочка хотела оказаться на озере Байкал.
Кристина сказал Владимиру Путину, что ей всё очень понравилось.
Читайте также:
Путин поговорил по телефону с 11-летним участником «Ёлки желаний» Мирошниченко
Губернатор Воробьев исполнит три детские мечты с кремлёвской «Ёлки желаний»
Глава УФСИН Подмосковья Ветров исполнил мечту ребёнка в рамках акции «Елка желаний»
Евгения Парфентьева