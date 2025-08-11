Подмосковные врачи спасли двойняшек с экстремально низкой массой тела

11 августа 2025, 14:44

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Московского областного перинатального центра спасли двойню, родившуюся с массой тела 680 и 420 граммов. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.





К медикам обратилась 32-летняя женщина, страдающая бесплодием. После комплексного обследования и подготовительного этапа пациентке провели бесплатную процедуру ЭКО.



Беременность двойней наступила с первой попытки, но уже на 18-й неделе при УЗИ-обследовании было диагностировано тяжёлое осложнение. Жизни обоих плодов оказались под угрозой. На 19-й неделе по решению пренатального консилиума была выполнена коагуляция сосудов, которая помогла сохранить беременность.



Но на сроке 26 недель вновь возникла угроза. У первого плода кровоток поменял направление на противоположное – потёк к плаценте, а у второго выявили маловодие. Пациентке провели экстренное кесарево сечение.

«В результате на свет появились две глубоко недоношенные девочки с массой тела 680 и 420 граммов. Катю и Лизу окружили заботой неонатологи, реаниматологи и реабилитологи. Маме ежедневно оказывали психологическую поддержку, помогая пройти через тяжёлые недели выхаживания. Сейчас маленькие пациентки чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой», – рассказали в пресс-службе.