Подмосковные врачи спасли двойняшек с экстремально низкой массой тела
Врачи Московского областного перинатального центра спасли двойню, родившуюся с массой тела 680 и 420 граммов. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
К медикам обратилась 32-летняя женщина, страдающая бесплодием. После комплексного обследования и подготовительного этапа пациентке провели бесплатную процедуру ЭКО.
Беременность двойней наступила с первой попытки, но уже на 18-й неделе при УЗИ-обследовании было диагностировано тяжёлое осложнение. Жизни обоих плодов оказались под угрозой. На 19-й неделе по решению пренатального консилиума была выполнена коагуляция сосудов, которая помогла сохранить беременность.
Но на сроке 26 недель вновь возникла угроза. У первого плода кровоток поменял направление на противоположное – потёк к плаценте, а у второго выявили маловодие. Пациентке провели экстренное кесарево сечение.
«В результате на свет появились две глубоко недоношенные девочки с массой тела 680 и 420 граммов. Катю и Лизу окружили заботой неонатологи, реаниматологи и реабилитологи. Маме ежедневно оказывали психологическую поддержку, помогая пройти через тяжёлые недели выхаживания. Сейчас маленькие пациентки чувствуют себя хорошо и уже выписаны домой», – рассказали в пресс-службе.Там отметили, что девочки прошли длительный курс реабилитации и развиваются так, как дети, рождённые в срок. Сейчас вес Кати – 6000 г, а Лизы – 5900 г.