Умерший на десять минут мужчина рассказал о своих ощущениях

12 августа 2025, 07:35

Побывавший в состоянии клинической смерти британец сравнил ощущения со сном

Фото: iStock/gorodenkoff

Британец Мэттью Аллик поделился своими впечатлениями после того, как он на десять минут впал в состояние клинической смерти. В интервью британской газете The Mirror он описал свои переживания во время этого критического момента.





Аллик, отец двоих детей, почувствовал себя плохо во время ночной смены и был срочно доставлен в больницу, где у него остановилось сердце из-за тромбоэмболии легочной артерии. Медики применили дефибриллятор и провели интенсивную сердечно-легочную реанимацию, что привело к внутреннему кровотечению. В течение десяти минут он находился в состоянии клинической смерти, прежде чем его удалось реанимировать и перевести в искусственную кому.





«Я ничего не помню из того момента, когда умер. Но помню, как вышел из комы и почувствовал, будто поспал. Все было спокойно. Это было похоже на мирный сон», — рассказал Аллик.