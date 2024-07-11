Жителям Подмосковья рассказали, как не допустить засоров канализации

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Более чем в 3 тыс. подмосковных многоквартирных домах с начала года устранили засоры в канализации. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Как отметили в министерстве, подобные засоры приводят к таким проблемам, как затопление помещений, неприятный запах. Чтобы не допустить засора, нужно избегать некоторых действий.
Как напомнили в Минчистоты, канализационные трубы – общедомовое имущество, и ответственность за их обслуживание лежит на управляющей компании. Если возник засор, жильцам необходимо обратиться в свою управляющую организацию или Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.
Управляющая компания обязана принять заявку и исполнить в регламентные сроки.
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«Нельзя выбрасывать в туалет предметы, не предназначенные для слива. Это остатки пищи, окурки, средства гигиены и масляные отходы. Также не стоит использовать систему водоотведения для удаления лекарственных препаратов, химических или других опасных веществ, которые могут нанести ущерб окружающей среде», – отметили в пресс-службе.
Как напомнили в Минчистоты, канализационные трубы – общедомовое имущество, и ответственность за их обслуживание лежит на управляющей компании. Если возник засор, жильцам необходимо обратиться в свою управляющую организацию или Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.
Управляющая компания обязана принять заявку и исполнить в регламентные сроки.
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Лора Луганская