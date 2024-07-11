Жителей и гостей Подмосковья пригласили на «Чистые игры» в Балашиху

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В Горенском лесопарке городского округа Балашиха 13 июля состоится экологическое мероприятие «Чистые игры». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Это соревнования по сбору отходов в игровой форме для обучения бережному отношению к окружающей среде и приобщению к раздельному сбору отходов. Участники приведут в порядок территорию лесопарка. Региональный оператор ногинского кластера проведёт познавательный экологический интерактив. Команды будут состязаться в раздельном сборе отходов и получать за это баллы», – говорится в сообщении.В завершении акции отходов вывезут в комплекс по переработке ТКО. Там сырьё досортируют и передадут переработчикам.
В министерстве напомнили, что Горенский лесопарк расположен рядом с Храмом Игоревской иконы Божией Матери. Игры будут проводить с 11 до 15 часов.
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Лора Луганская