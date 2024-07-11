Жителей и гостей Подмосковья пригласили на «Чистые игры» в Балашиху

Следите за нашими новостями в удобном формате

В Горенском лесопарке городского округа Балашиха 13 июля состоится экологическое мероприятие «Чистые игры». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.