«Яндекс» научит школьников защищаться от кибермошенников

11 сентября 2026, 12:52

Фото: iStock/romrodinka

«Яндекс» во второй раз принял участие во всероссийском просветительском проекте «Цифровой ликбез». Специалисты по цифровой безопасности разработали онлайн-урок для учащихся, на котором объяснили, что такое претекстинг и как распознать обман, чтобы не стать жертвой кибермошенников.





С 14 сентября по 11 октября 2026 года в рамках проекта «Цифровой ликбез» состоится онлайн-урок на тему «Как мошенники создают истории для обмана?». Цель занятия — научить детей и взрослых распознавать методы социальной инженерии и защищаться от кибератак.



Урок будет представлен в виде короткого мультфильма, где главный герой — рыбка-коробочка из подводного города Кораллвиль — демонстрирует, как мошенники придумывают убедительные истории, какие сценарии используют для завоевания доверия и как можно избежать подобных угроз.



Мультфильм предназначен для детей старше шести лет, но также будет полезен взрослым, включая родителей и педагогов, которые рассказывают детям о правилах цифровой безопасности.





«Кибермошенники нередко выбирают своей целью детей, рассчитывая на их неопытность и доверчивость. Цель нашего нового урока — научить детей мыслить самостоятельно, критически относиться к любой информации и не доверять незнакомцам, кем бы они ни представлялись и что бы ни говорили. На простых примерах мы объясняем школьникам, что ни на какие просьбы посторонних людей о срочной помощи нельзя реагировать незамедлительно — всегда нужно сначала сделать паузу и обратиться за советом к взрослому, которому ты доверяешь», — заявил директор по информационной безопасности в «Яндексе» Александр Каледа.

«Сегодня цифровая грамотность становится таким же базовым навыком безопасности, как умение закрыть дверь или проверить документы. В 2025 году в России зарегистрировали 663 тыс. киберпреступлений, а ущерб от действий злоумышленников составил 189,5 млрд рублей. Поэтому наша задача – дать школьникам понятный алгоритм, который поможет вовремя сказать мошеннику: «Стоп, я сначала проверю», и, возможно, научить этой механике своих родителей, бабушек и дедушек», — добавила она.