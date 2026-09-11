Выплату в размере 70 тысяч рублей получат более 100 подмосковных вожатых

11 сентября 2026, 12:18

оригинал Фото: медиасток.рф

104 подмосковных вожатых, отработавших в летних оздоровительных лагерях, получат единовременную выплату в размере 70 тысяч рублей. Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба регионального парламента.





Особую выплату для вожатых ввели в текущем году. Она положена людям, которые отработали в государственных и муниципальных организациях отдыха детей не менее 42 дней в период с 29 мая по 31 августа.





«В этом году мы приняли соответствующий закон и теперь видим первые результаты. Выплату получат более 100 человек», — сказал Брынцалов.