В Путилкове запустят новый автобусный маршрут до метро

11 сентября 2026, 12:02

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Автобусный маршрут №1124, который свяжет посёлок Путилково округа Красногорск со станицей метро «Митино», заработает с 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Маршрут запустят в связи с отменой коммерческого автобуса до метро.





«Начинать и заканчивать поездки автобусы №1124 будут после остановки «ЖК «Мортонград» на отстойно-разворотном кольце около дома №1 по Спасо-Тушинскому бульвару. Заезд в Северное Тушино к метро «Планерная» не предусматривается», — говорится в сообщении.