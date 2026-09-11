В Путилкове запустят новый автобусный маршрут до метро
Автобусный маршрут №1124, который свяжет посёлок Путилково округа Красногорск со станицей метро «Митино», заработает с 14 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Маршрут запустят в связи с отменой коммерческого автобуса до метро.
«Начинать и заканчивать поездки автобусы №1124 будут после остановки «ЖК «Мортонград» на отстойно-разворотном кольце около дома №1 по Спасо-Тушинскому бульвару. Заезд в Северное Тушино к метро «Планерная» не предусматривается», — говорится в сообщении.Маршрут будут обслуживать девять автобусов среднего класса. В часы пик интервал движения составит десять-пятнадцать минут. Оплатить проезд пассажиры смогут транспортными и банковскими картами, а также социальной картой Московской области.