В подмосковных МФЦ с начала года оказали около 2,8 млн услуг
Около 2,8 млн услуг оказали жителям Московской области в региональных офисах «Мои документы» с начала текущего года. Об этом сообщал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба подмосковного парламента.
Во вторую субботу сентября в Подмосковье отмечают День открытия первого МФЦ.
«Первый офис МФЦ открыли в Балашихе в сентябре 2009 года. С этого момента началась новая эпоха взаимодействия граждан с государством — без лишней бюрократии, оперативно и в комфортных условиях», — сказал Брынцалов.Он добавил, что в настоящее время в Московской области работают уже 119 МФЦ и 93 территориальных обособленных структурных подразделения. Активно ведётся также цифровизация госуслуг. Онлайн-услуги можно получать прямо дома или в цифровых зонах офисов «Мои документы», где посетителям помогают консультанты.
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