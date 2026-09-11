В подмосковных МФЦ с начала года оказали около 2,8 млн услуг

11 сентября 2026, 12:47

оригинал Фото: медиасток.рф

Около 2,8 млн услуг оказали жителям Московской области в региональных офисах «Мои документы» с начала текущего года. Об этом сообщал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба подмосковного парламента.





Во вторую субботу сентября в Подмосковье отмечают День открытия первого МФЦ.





«Первый офис МФЦ открыли в Балашихе в сентябре 2009 года. С этого момента началась новая эпоха взаимодействия граждан с государством — без лишней бюрократии, оперативно и в комфортных условиях», — сказал Брынцалов.