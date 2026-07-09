«Яндекс путешествия» назвали самые доступные города России для летнего отдыха
Сервис «Яндекс путешествия» включил Саратов, Архангельск и Волгоград в число самых выгодных направлений для поездок по России в июле и августе 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.
При подсчете аналитики сложили медианную цену авиабилета и среднюю стоимость одной ночи в отеле или апартаментах. Лидером списка стал Саратов: совокупный показатель составил 15 950 рублей. Следом идут Архангельск и Волгоград — по 17 140 рублей.
В первую десятку попали Самара с результатом 17,2 тысячи рублей, Пермь — 17,5 тысячи, Тюмень — 18 тысяч, Ижевск — 18,3 тысячи, Уфа — 18,4 тысячи, Оренбург — 18,7 тысячи и Казань — 18,8 тысячи рублей.
Если смотреть только на цену размещения, самые низкие показатели сервис зафиксировал в Вологодской области — 5,7 тысячи рублей за ночь. В Ростовской области средняя цена достигла 6,2 тысячи рублей, в Новосибирской — 6,5 тысячи. В список выгодных регионов вошли Дагестан, Иркутская область, Костромская область, Ярославская область и Кабардино-Балкария.
По стоимости перелета рейтинг возглавил Архангельск: медианная цена билета на июль и август составила 8,7 тысячи рублей. За ним следуют Самара с показателем 9,8 тысячи и Саратов — 10 тысяч. В числе направлений с доступными билетами сервис назвал Казань, Мурманск и Москву.
Подготовку к отпуску лучше начать заранее: проверить даты поездки, билеты, бронь жилья и документы. Если планируется поездка за границу, важно убедиться, что загранпаспорт действителен, а также оформить страховку и сделать копии всех важных бумаг. Полезно заранее посмотреть прогноз погоды, чтобы понять, какая одежда действительно понадобится, и составить список вещей, чтобы ничего не забыть в последний момент.
С собой стоит взять документы, деньги, банковские карты, телефон, зарядку и внешний аккумулятор. Из одежды лучше собрать удобный базовый набор: несколько футболок, нижнее белье, легкую и теплую одежду по погоде, удобную обувь, головной убор и купальник, если планируется отдых у воды. Также пригодятся средства личной гигиены, солнцезащитный крем, очки, маленькая аптечка с необходимыми лекарствами и влажные салфетки.
Чтобы отпуск прошел спокойнее, лучше не перегружать чемодан и оставить место для покупок или сувениров. Ценные вещи стоит держать в ручной клади, а перед выездом — проверить, выключены ли дома электроприборы, закрыты ли окна и двери. Если все подготовить заранее и взять только нужное, отдых будет комфортным и без лишнего стресса.
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