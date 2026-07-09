«Яндекс путешествия» назвали самые доступные города России для летнего отдыха

09 июля 2026, 07:48

Сервис «Яндекс путешествия» включил Саратов в число самых выгодных направлений

Фото: iStock/Choreograph (Konstantin Yuganov)

Сервис «Яндекс путешествия» включил Саратов, Архангельск и Волгоград в число самых выгодных направлений для поездок по России в июле и августе 2026 года. Об этом сообщает ТАСС.