Отец убитой в Ачинске девочки объяснил, ссорился ли с женой перед ее уходом из дома с дочкой
Отец малолетней девочки, убитой собственной матерью, рассказал о семейной ситуации накануне ухода жены вместе с ребёнком из дома. Об этом журналистам сообщили в ГСУ СК РФ по краю и Хакасии.
Напомним, что девочку нашли мёртвой на железнодорожной насыпи в Ачинске. Мать погибшей уже призналась в убийстве и даже объяснила, каким образом совершила преступление. По версии следствия, мотивом для столь жестокого поступка, вероятно, стали неприязненные отношения женщины с родственниками, включая супруга.
При этом сам мужчина пояснил, что никаких конфликтов с любимой у него не было. Неожиданный уход женщины из дома не был спровоцирован ссорой между мужем и женой. Ранее он уже признавался, что его супруга иногда «исчезала» подобным образом, однако он не волновался настолько, чтобы заявлять о случившемся в полицию.
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