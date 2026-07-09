Отец убитой в Ачинске девочки объяснил, ссорился ли с женой перед ее уходом из дома с дочкой

09 июля 2026, 06:57

Отец убитой в Ачинске девочки отрицает ссоры с женой накануне ее ухода из дома

Фото: iStock/FotoDuets

Отец малолетней девочки, убитой собственной матерью, рассказал о семейной ситуации накануне ухода жены вместе с ребёнком из дома. Об этом журналистам сообщили в ГСУ СК РФ по краю и Хакасии.