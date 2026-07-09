Спасатели прочесали восемь тысяч гектаров тайги в поисках пропавшего вертолёта

09 июля 2026, 06:39

Фото: iStock/camptoloma

В Приморье спасатели обследовали восемь тысяч гектаров тайги в поисках вертолёта, пропавшего 21 июня в Тернейском округе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на краевое министерство по делам ГО и ЧС.





В материале подчеркивается, что пешие группы ежедневно прочёсывают местность с момента исчезновения воздушного судна компании «Гранат». После инцидента правоохранительные органы возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности.



Когда вертолёт выполнял лесоавиационные работы, на его борту находились женщина-пилот с большим стажем и летчик-наблюдатель. Глава краевого министерства по делам ГО и ЧС Александр Златкин отмечал, что экипаж может быть жив.



Ранее «Радио 1» передавало, что в Хабаровском крае 35-летний мужчина выстрелил в лицо экс-возлюбленной, чтобы она не рассказала об их тайных отношениях его супруге. Злоумышленник попытался убить бывшую ночью — приехав к ее дому, он спрятался у окна и стал ждать появления жертвы. Подробности читайте здесь.