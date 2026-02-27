Россиян предупредили о рисках, скрывающихся за неактивными картами и SIM-картами
Забытая банковская карта и неиспользуемая SIM-карта могут привести к появлению чужого кредита на имя владельца без его ведома. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» предупредили эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества.
По мнению экспертов, истечение срока действия банковской карты не означает автоматического прекращения отношений с банком. Карта служит лишь средством доступа к счету, который остается активным до его официального закрытия.
При нарушении условий бесплатного обслуживания банк имеет право взимать комиссии. Особенно это касается кредитных карт, оформленных в комплекте с другими продуктами. Даже если по карте не проводятся операции, договор остается в силе, а задолженность может увеличиваться за счет комиссий и штрафов.
Одной из частых схем мошенничества является использование старой SIM-карты, привязанной к банковскому счету. Если абонент не пользуется номером в течение 3–6 месяцев, оператор может расторгнуть договор и передать его новому владельцу. При этом банковские услуги остаются связанными со старым номером, если клиент не обновил данные самостоятельно.
Злоумышленники, получив доступ к номеру, могут попытаться восстановить пароль от онлайн-банкинга или сервисов рассрочки. Код подтверждения приходит на «освободившийся» номер, после чего они оформляют заем, обычно на небольшую сумму (50–60 тысяч рублей), чтобы избежать дополнительных проверок. Граждане часто узнают о задолженности только через некоторое время, получая уведомления от банка или видя запись в кредитной истории.
Специалисты отмечают, что проблема носит системный характер. К факторам риска относятся выпуск неиспользуемых SIM-карт операторами, сохранение привязки банковских услуг к устаревшим номерам, упрощенные процедуры выдачи микрозаймов и использование SMS как единственного способа аутентификации.
Роскачество советует проводить ревизию финансовых и телекоммуникационных услуг не реже одного раза в полгода: проверять список номеров, уточнять перечень действующих банковских счетов и карт, закрывать неиспользуемые продукты с получением документа об отсутствии задолженности, а также обновлять контактные данные в банковских сервисах.
Читайте также: