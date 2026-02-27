Названы отражающиеся на лице признаки хронического недосыпа
По внешности можно определить, что человек плохо спит. Об этом заявил отоларинголог Пауло Рейс в беседе с изданием Terra.
Рейс утверждает, что ночью происходит регенерация клеток, что важно для обновления кожи. Те, кто спит хорошо, выглядят более отдохнувшими, их кожа сияет, а под глазами нет тёмных кругов. При некачественном сне кровообращение нарушается, возникают отёки и тёмные круги, а кожа теряет свой блеск, отметил он.
Доктор подчеркнул, что хронический недостаток сна ускоряет старение кожи, вызывая окислительный стресс и уменьшая выработку коллагена, что приводит к появлению морщин. Врач Паола Померанцефф добавила, что плохой сон вызывает гормональный дисбаланс, который увеличивает выработку кожного сала, что может привести к появлению прыщей и чёрных точек.
