Названы отражающиеся на лице признаки хронического недосыпа

27 февраля 2026, 10:34

Отоларинголог Рейс: Хронический недосып приводит к появлению морщин на лице

Фото: iStock/gorodenkoff

По внешности можно определить, что человек плохо спит. Об этом заявил отоларинголог Пауло Рейс в беседе с изданием Terra.