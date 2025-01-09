Январь в Москве ожидается теплее климатической нормы

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Первый месяц нового года в Москве ожидается ощутимо теплее климатической нормы. Об этом сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее информации, январские морозы в столице не опустятся ниже -10 градусов.
«То есть периоды оттепели будут сменяться короткими паузами относительно морозной погоды. Но во всяком случае до конца января модели не показывают, чтобы температура в столичном регионе была ниже минус 10 градусов в ночное время. Это совсем не относится к категории сильного мороза», — объяснила метеоролог в беседе с «Москвой 24».Однако далеко не по всей России ожидаются столь теплые для второго месяца зимы дни. К примеру, как сообщает «Сiбдепо», в ближайшие дни Кузбасс накроют метели и морозы до -24 градусов.
«Порывы ветра также будут до 20 м/с. На дорогах образуется гололедица», — пишет издание.Читайте также:
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