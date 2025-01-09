В Раменском округе выявили загрязнение реки

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
В водоохранной зоне реки Свинец в Раменском городском округе инспекторы эконадзора обнаружили нелегальное размещение грунтов, которые размывались и загрязняли воду, исправление нарушения контролирует министерство экологии и природопользования Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Инспекция была проведена по обращению жителей деревни Бритово. Проверка показала, что в водоохранной зоне свалены размываемые грунты, образовавшиеся в ходе земляных работ при обустройстве съезда с проезжей части. Кроме того, грунты частично перекрыли водоток реки, что также нарушает Водный кодекс РФ», — говорится в сообщении.Собственником участка является местная управляющая организация, теперь она обязана исправить нарушения. А так как участок, на котором свалены грунты, относится к земле сельскохозяйственного назначения, материалы инспекции были направлены и в Россельхознадзор. Оттуда собственнику также пришло предостережение о недопустимости захламления участка.
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