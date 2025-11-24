Врач отправил домой потерявшую ребенка россиянку вместо принятия родов

24 ноября 2025, 17:12

Женщина потеряла ребенка в Карелии, потому что врач отправил ее домой

Фото: istockphoto/wutwhanfoto

Жительница Кондопожского района Карелии потеряла своего ребенка и обвинила врача, который вместо того, чтобы принять роды, отправил ее домой.





Как сообщает издание «Daily Карелия», Алина Кучевенкова ожидала третьего малыша. На 12-й неделе ей поставили диагноз риск преэклампсии — осложнения, при котором повышается артериальное давление и возникает негативное воздействие на различные органы и системы, включая почки, печень, мозг, сосуды и сердце.



Кучевенкова рассказала, что ее врач, заметив повышенное давление и отеки на ногах, заявил о необходимости немедленных родов и направил в перинатальный центр в Петрозаводск. Однако там ей отказали в госпитализации.





«Сказали, что мест нет, родзалы заняты, а у меня все нормально. Таблетки от давления увеличили и отправили домой. Написали, что госпитализация не нужна», — пояснила она.

«В результате проверки выявлены нарушения: неверно определена акушерская тактика при консультировании в приемно-диагностическом отделении — при наличии медицинских показаний отказали в госпитализации», — сообщили в министерстве.

«Мы просто хотим, чтобы тех врачей уволили, чтобы другие не пострадали»», — заключила Кучевенкова.