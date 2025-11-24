Врач отправил домой потерявшую ребенка россиянку вместо принятия родов
Жительница Кондопожского района Карелии потеряла своего ребенка и обвинила врача, который вместо того, чтобы принять роды, отправил ее домой.
Как сообщает издание «Daily Карелия», Алина Кучевенкова ожидала третьего малыша. На 12-й неделе ей поставили диагноз риск преэклампсии — осложнения, при котором повышается артериальное давление и возникает негативное воздействие на различные органы и системы, включая почки, печень, мозг, сосуды и сердце.
Кучевенкова рассказала, что ее врач, заметив повышенное давление и отеки на ногах, заявил о необходимости немедленных родов и направил в перинатальный центр в Петрозаводск. Однако там ей отказали в госпитализации.
«Сказали, что мест нет, родзалы заняты, а у меня все нормально. Таблетки от давления увеличили и отправили домой. Написали, что госпитализация не нужна», — пояснила она.
По ее словам, уже через несколько часов ребенок перестал шевелиться.
Причиной смерти назвали гипоксию — недостаток кислорода у плода, что связывают с гипертоническими осложнениями матери. В отчете также указали, что плацента соответствовала сроку, но выявили признаки нарушения кровообращения, требующие своевременного вмешательства медиков.
В Минздраве региона прокомментировали ситуацию.
«В результате проверки выявлены нарушения: неверно определена акушерская тактика при консультировании в приемно-диагностическом отделении — при наличии медицинских показаний отказали в госпитализации», — сообщили в министерстве.
Семья Алины направила заявление в Следственный комитет.
«Мы просто хотим, чтобы тех врачей уволили, чтобы другие не пострадали»», — заключила Кучевенкова.