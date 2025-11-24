Танцующих трэш-стриптиз на улицах Таиланда арестовали

24 ноября 2025, 19:13

Обнаженные туристы исполнили трэш-стриптиз на улице Таиланда

Фото: istockphoto/Prasit Supho

Трех иностранных туристов задержали в Таиланде после того, как они устроили стриптиз на улице, полностью обнажившись. Об этом сообщает «Лента.ру».