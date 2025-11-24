Танцующих трэш-стриптиз на улицах Таиланда арестовали
Трех иностранных туристов задержали в Таиланде после того, как они устроили стриптиз на улице, полностью обнажившись. Об этом сообщает «Лента.ру».
Инцидент произошел 23 ноября, арестованные оказались гражданами Франции. Их выходку сняли на видео, которое быстро распространилось в соцсетях.
На записях видно, как мужчины танцуют на Бангла-Роуд у ночного клуба New York, окруженные толпой зрителей, снимающих происходящее. При этом на видео не видно сотрудников охраны, которых предупредили о необходимости предотвращать подобные действия перед началом туристического сезона.
Всем танцорам предъявили обвинения в нахождении в общественном месте в состоянии сильной интоксикации и совершении непристойных действий.
